15 beaux agendas pour bien se préparer à 2023

Pour que 2023 soit une année de rêve, on se procure de jolis outils de planification pour se donner un coup de pouce. Cette année, on est organisés!

On a une année entière pour créer de nouvelles possibilités et se fixer des objectifs, des rendez-vous, des opportunités et des expériences. Pour ne rien oublier et garder une certaine structure cette année, offrez-vous un agenda qui vous donnera envie d'avancer.

En voici donc 15 très beaux pour partir 2023 du bon pied:

1. Planificateur de lune et de soleil céleste 2023 par Cheeky Peach Design - 25$ chez La Baie

Cet agenda d'inspiration céleste a été conçu pour l'introspection et pour prendre le temps de pratiquer le journaling en plus de pouvoir planifier vos semaines. Le planificateur parfait pour la visualisation.

2. Agenda hebdomadaire et mensuel à colorier par Blueline - 15$ chez Bureau en gros

Planifiez votre horaire et mettez du même coup vos talents artistiques à l'oeuvre. Cet agenda permet de dessiner à travers les divers motifs des pages et laisser aller son imagination.

3. Planificateur de bien-être You're doing so well par Ban.do - 16,50$ chez Chapters Indigo

Ce cahier est axé sur votre bien-être. Il permet de suivre votre état mental, physique, professionnel, environnemental et communautaire dans une série d'astuces, de feuilles à remplir et d'oeuvres d'art. De plus, les pages sont perforées pour les enlever facilement si c'est une journée à oublier. Idéal si votre résolution est de prendre soin de vous.

4. Agenda astrologique 2023 par My Sweet Astrology - 26$ sur Qub Livre

L'agenda astrologique est décrit comme spirituel et éclectique. Celui-ci met de l'avant des aspects de l'astrologie particuliers, soit l'analyse karmique, le prévisionnel et le développement du potentiel. Ce planificateur comprend également des planches d'autocollants sur le thème de l'astrologie pour embellir les pages.

5. Planificateur hebdomadaire mensuel 2023 avec onglets par Utuher - 19$ sur Amazon

L'agenda est un meilleur vendeur sur Amazon. Il contient beaucoup d'espace pour écrire et hiérarchiser vos objectifs hebdomadaires, rendez-vous, plans et choses à faire. Il vient avec des autocollants pour rendre la tâche de planification agréable.

6. Mon agenda Hildegarde de Bingen 2023 - 30$ sur Les Libraires

Vous avez prévu avoir de plus amples connaissances sur les cristaux et leurs effets en 2023 et vous reconnecter avec la nature? Cet agenda comprend chaque semaine des recettes et conseils beauté santé à essayer.

7. Agenda Happy Stripes de Emily Ley - 73$ chez Bureau en gros

Un agenda luxueux dans lequel vous aurez certainement hâte de mettre tous vos rendez-vous et planifier. Il contient des séparateurs mensuels colorés à souhait.

8. Agenda hebdomadaire 2023 par Rileys - 15$ sur Amazon

Ce cahier est un agenda classique et oh combien pratique. Chaque semaine est répartie sur deux pages pour vous donner l'espace nécessaire pour bien être organisé.

9. Agenda annuel Montréal 2023 par Lili Graffiti - 39$ chez Chapters Indigo

Chaque mois de ce planificateur annuel est divisé par une oeuvre créée par Marie-Laure Plano, l'artiste derrière Lili Graffiti. Vous y retrouverez les lieux cultes de la culture montréalaise dans un design pétillant.

10. Agenda hebdomadaire visage doré par Pierre Belvédère - 30$ chez Bureau en gros

Vous pourrez mettre dans cet agenda votre planification habituelle, mais vous pourrez également remplir les pages consacrées à diverses sphères du quotidien comme l'exercice, le budget, les idées à ne pas oublier et les objectifs du mois.

11. Planificateur mensuel simplifié et calendrier - 12$ sur Amazon

Si vous désirez planifier sans trop vous attarder à la tâche, c'est ce planificateur qu'il vous faut. Ces pages sont simplifiées pour y mettre l'essentiel et ne rien oublier.

12. Agenda à colorier 2023 par Johanna Basford - 20$ sur Qub Livre

Les cahiers à colorier de Johanna Basford sont des outils de détente et de créativité très prisés. Retrouvez plusieurs de ses dessins à colorier à travers cet agenda 2023 qui joint l'utile à l'agréable.

13. Agenda scolaire boho bilingue par Pierre Belvédère - 7,50$ chez Chapters Indigo

Cet agenda a été conçu spécialement pour les étudiants. Il est indiqué qu'il contient des tracés hebdomadaires sur deux pages qui permettent de noter les dates d'échéances et les rendez-vous ainsi qu'un espace réservé pour les calendriers semestriels, la comptabilité, les listes d'objectifs, etc.

14. L'agenda des usages et savoirs de sorcière 2023 par Secret d'étoiles - 38$ sur Les Libraires

Un agenda sur le thème de la sorcellerie donnant pour chaque semaine de l'année des informations sur les plantes, les animaux, les pierres et les sabbats. En 2023, on aiguise notre intuition.

15. Planificateur d’objectifs et organisateur sans date GoGirl - 26$ sur Amazon

Le planificateur GoGirl vous aidera à créer une vision de votre vie, à définir et à décomposer vos objectifs à court et à long terme dans chaque domaine de votre vie, et à intégrer ces objectifs dans votre agenda mensuel, hebdomadaire et quotidien. Le planificateur est conçu sans date pour commencer quand vous le désirez et il comprend des autocollants pour un résultat personnalisé.

