Comité exécutif de la Ville de Montréal: Caroline Bourgeois remplace Rosannie Filato à la sécurité publique

L’élue de Projet Montréal Caroline Bourgeois remplacera sa collègue Rosannie Filato comme responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mme Bourgeois est mairesse de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles depuis l’élection partielle de 2018. Elle siège aussi comité exécutif comme responsable de l’Est de Montréal, dossier qu’elle conserve.

Formée en journalisme et en administration publique, Mme Bourgeois n’est pas une novice de la politique, ayant été conseillère municipale entre 2009 et 2013, portant les couleurs de Vision Montréal, avant de devenir en 2017 cheffe de cabinet de Chantal Rouleau; l’actuelle ministre du gouvernement Legault était alors mairesse d’arrondissement et membre de l’Équipe Denis Coderre.

Rosannie Filato a déclaré mardi matin qu’elle quittait le comité exécutif. Elle demeure en poste comme conseillère municipale du district de Villeray jusqu’à la fin de son mandat et reste membre de Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante. Sa remplaçante a été annoncée mercredi matin lors de la réunion du comité exécutif.

Criminalité

«Il y a une recrudescence dans plusieurs quartier, dont Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord de certains crimes. On voit plus d’armes en circulation ce qui est très problématique. Notre administration se positionne fermement pour une règlementation nationales des armes à feu», a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal, mercredi matin.

Mme Bourgeois s’est dite «particulièrement préoccupée par la violence armée qu’on retrouve actuellement dans le nord est de Montréal».

«Je travaillerai très fort avec le service de police pour assurer la sécurité de la population montréalaise parce qu’il n’est absolument pas normale qu’une personne soit craintive de sortir de la maison ou pire encore soit inquiète pour ses enfants qui quittent pour le travail, pour l’école», a poursuivi mairesse de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles.

Le dossier du Service de police de la Ville de Montréal «soulève des passions», a noté par ailleurs la mairesse Plante, ajoutant qu’il est «sain» de se poser des questions sur le type de police souhaité. Mme Bourgeois devra, entre autres, suivre les travaux entourant le livre vert sur la modernisation de la police, qui ont lieu au niveau provincial.