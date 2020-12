Traverser le Canada pour soutenir le Réseau express vélo

Un cycliste qui amorce sa traversée hivernale du Canada pour réclamer des aménagements plus sécuritaires pour les vélos s'est arrêté mardi soir à Montréal, pour tenir un moment de silence en hommage aux personnes décédées en vélo et pour souligner le nouveau Réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis.

• À lire aussi: Traverser le Canada en plein hiver en mémoire des cyclistes décédés

«Avec des installations comme le REV [NDLR : une piste cyclable protégée], ces accidents auraient pu être évités», a souligné Louis-Joseph Couturier, devant le vélo fantôme de Bernard Carignan, un cycliste qui a perdu la vie dans un emportiérage en 2015.

Une dizaine de personnes l’ont accompagné pour saluer son expédition dans une ronde «montréalaise», de la station de métro Pie-IX jusqu'au vélo fantôme de Mathilde Blais, aussi décédée sur la rue Saint-Denis en 2014, pour terminer au vélo de Bernard Carignan, tout près de la station de métro Jean-Talon.

GUILLAUME CYR/24HEURES/AGENCE QMI Plusieurs cyclistes ont accompagné Louis-Joseph Couturier, qui traverse le Canada en vélo pour amasser des fonds pour l'organisme du vélo fantôme, dans son passage sur l'île de Montréal, mardi le 1er décembre au soir. Ici, les cyclistes offrent un moment de silence devant le vélo fantôme de Bernard Carignan

Dons

M. Couturier a enfourché son vélo le 14 novembre à Gaspé et ne compte pas s’arrêter avant d’arriver à Vancouver dans le but de récolter 20 000$ pour l’organisme Vélo fantôme Montréal, qui a pour mission d’honorer la mémoire des cyclistes décédés à vélo et militer pour des aménagements sécuritaires partout dans la province.

Ce dernier est très fier de dire qu'il a amassé jusqu'à présent près de 4000$.

Deux accumulations de neige

Le cycliste expérimenté assure que son périple se passe bien pour le moment, malgré les deux accumulations de 10 cm de neige et les températures difficiles qu’il doit parfois affronter.

«Plusieurs personnes m’ont offert une place où dormir, mais je ne reste jamais bien longtemps, car je dois faire une centaine de kilomètres à vélo quotidiennement», lance-t-il, sourire aux lèvres.

M. Couturier effectue du cyclotourisme pour une première fois en hiver et dort aussi dans sa tente, ne budgétant qu’une nuit d’hôtel par semaine.