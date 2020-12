Tuerie de Polytechnique : Appel à l’action citoyenne pour interpeller les élus

Quelques jours avant le 31e triste anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal, des survivants et proches des victimes lancent un appel à l’action. Ils invitent les citoyens à écrire directement aux élus pour presser le gouvernement fédéral de déposer une loi interdisant de façon permanente les armes d’assaut.

«Les plus beaux témoignages ne sont pas des larmes et des soupirs, ce sont des actions et c’est ce qu’on attend du gouvernement», a fait valoir Nathalie Provost, survivante de la tuerie de Polytechnique de 1989.

Les citoyens peuvent désormais se rendre sur un site web pour signer une missive qui sera ensuite envoyée à leurs députés et aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique. Elle demande que tous les engagements du gouvernement fédéral concernant les armes à feu se concrétisent.

En mai dernier, après une tuerie survenue en Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Justin Trudeau a modifié la règlementation pour interdire plus de 1 500 modèles et variantes d’armes à feu de style arme d’assaut. Cela est un pas dans la bonne direction selon le groupe PolySeSouvient, mais ce n’est pas suffisant.

«Il est nécessaire de compléter l’interdiction et de la rendre permanente par voie législative, en plus d’instaurer un programme de rachat qui initialement devait commencer cette année. Ce programme devrait aussi être obligatoire selon la promesse électorale des libéraux», a dit Heidi Rathjen, coordonnatrice et témoin de la fusillade.

En plus d’une loi, la lettre modèle réclame l’instauration d’autres mesures comme des interdictions ou restrictions plus sévères pour les armes de poing, des normes plus sévères pour l’entreposage, des restrictions sur le marketing des armes à feu, entre autres. On demande aussi au gouvernement de cesser toute importation et fabrication de nouvelles armes de poing au Canada.

«Je comprends que nous sommes en pleine pandémie, mais dans un contexte aussi anxiogène où la vulnérabilité des victimes de violence conjugale augmente significativement, tout comme les pensées suicidaires, limiter l’accès aux armes à feu, surtout les plus mortelles, s’avère urgent», peut-on lire dans le message qui sera acheminé aux élus.