Guide cadeaux à offrir selon son budget : l'option luxe VS l'item abordable

Vous désirez tous cotiser en famille pour offrir un cadeau de luxe à l'un de vos proches, ou vous préférez dépenser un plus petit montant pour un échange de cadeaux? Voici un guide-cadeau parfait pour faire plaisir à vos proches, avec une option de luxe et une option abordable pour chacune des catégories.

Machine à espresso pour les grands amateurs de café

De luxe : Lelit Mara X - 1945$

Alors que plusieurs cafés ont fermé leurs portes, des amateurs d'espresso désirent se munir d’une bonne machine. Le modèle Lelit Mara X est la Cadillac des machines à café! Devenez un véritable barista avec cette machine manuelle qui garde une température d’extraction constante, pour obtenir le meilleur résultat chaque fois.

*Chez Edika au 10118 boulevard Saint-Laurent ou en ligne au edika.com

Courtoisise / Lelit Meira X

Abordable : Machine à espresso manuelle EC155M - 149,50$

La marque De’Longhi offre la machine espresso EC155M, qui est à la fois de bonne qualité et abordable. Pour quelque 150$, bien moins que les centaines (ou milliers!) de dollars qu'il faut souvent débourser pour avoir une machine à espresso, vous pourrez créer de délicieux cafés italiens classiques avec cette machine. Le système de cappuccino manuel breveté vous permet d'obtenir une mousse épaisse et riche pour une boisson parfaite à tout coup.

*Disponible chez Walmart, au Centre du Rasoir ou en ligne au https://www.delonghi.com/

Courtoisie / De'Longhi

Lampe de luminothérapie pour les snowbirds floridiens

De luxe : Philips Smart Sleep Luminothérapie avec moniteur de chambre intégré - 249,95$

Alors que les journées se font courtes et que les voyages au soleil sont déconseillés, les lampes de luminothérapie sont plus que jamais populaires. La compagnie Philips propose une lampe-réveil techno qu'on peut programmer pour une séance de luminothérapie personnalisée, en choisissant 4 différents levers de soleil.

*Disponible sur amazon.ca

Courtoisie / Philips

Abordable : HelightTM Sleep - 119$

Du côté plus abordable, l’appareil HelightTM Sleep utilise la lumière rouge pour favoriser l’endormissement. Cette technologie française reproduit l’une des composantes de la lumière du coucher du soleil, et aide à améliorer la qualité du sommeil tout en réduisant les conséquences négatives de la lumière bleue émanant de nos écrans.

*Disponible à la boutique éphémère à la Place Montreal Trust (jusqu’au 31 décembre)

Courtoisie / HelightTM Sleep

Appareils de cuisine pour les chefs amateurs

De luxe : Mélangeur A3500 Vitamix - 725$

L’appareil Vitamix n’a plus sa réputation à faire! Tous les amateurs de cuisine rêvent de se procurer ce mélangeur polyvalent et hyper performant, qui vous aide à réaliser toutes vos recettes préférées. En quelques minutes, obtenez une soupe, un smoothie, une trempette ou même un sorbet glacé! Le modèle Ascent3500 est le premier mélangeur équipé d’une minuterie intégrée et d’une connectivité sans fil.

*Disponible chez La Baie, Costco et en ligne au vitamix.com

Courtoisie / Vitamix

Abordable : Cuisinart SmartStick - 59,99$

Beau, bon, pas cher; le batteur à main Cuisinart SmartStick est plus qu'un simple batteur, car il peut aussi hacher et fouetter grâce à différents accessoires. Le chef amateur peut donc préparer une panoplie de plats comme des soupes ou des salsas maison et des desserts fouettés savoureux avec un seul appareil.

*Disponible chez Canadian Tire

Courtoisie / Cuisinart

Caméra/accessoires pour les YouTubeurs/influenceurs créatifs

De luxe : Appareil numérique Powershot SX730 Canon - 360$

Pour les créateurs de contenu, les YouTubeurs et les vlogueurs, posséder une caméra de qualité premium peut faire toute la différence. L’appareil numérique SX730 de Canon possède les meilleures caractéristiques pour capter les plus belles images et réaliser des vidéos, même dans les situations de faible éclairage. Vous pouvez aussi partager facilement vos photos et votre contenu sur les réseaux sociaux grâce à l’option de wifi intégré.

*Disponible chez Best Buy ou au bestbuy.ca

Courtoisie / Canon

Abordable : Anneau de lumière DEL - 39,99$

Le travail à la maison est maintenant une normalité. Pour obtenir une lumière flatteuse sur Zoom ou vos vidéos Instagram Live, l’anneau de lumière de Mobifoto avec support pour téléphone intelligent offre un éclairage de pro. De plus, l’intensité de la lumière est réglable. C’est également le cadeau rêvé pour les maquilleuses, les influenceurs et les stars de TikTok!

*Disponible dans les boutiques Gosselin

Courtoisie / Boutiques Gosselin

L’ordre à la maison pour réveiller la Marie Kondo en vous

De luxe : Dyson V11 Outsize- 1099,99$

Qu’il s’agisse du tapis du salon, des bancs de la voiture ou des recoins du plancher poussiéreux, Dyson a lancé le tout dernier modèle d'aspirateur V11 Outsize, sans fil. L’appareil intelligent optimise la succion et l'autonomie sur tous les types de planchers. En outre, cinq outils Dyson accompagnent l’aspirateur, pour un nettoyage polyvalent.

*Disponible chez La Baie ou en ligne au dysoncanada.ca/fr

Courtoisie / Dyson

Abordable : Aspirateur à main Tsumbay 6600 PA (44,99$)

Pour les mordus de ménage, donnez-leur l’aspirateur de voiture Tsumbay 6600 PA. Son format arrondi chic et pratique est élégant et ergonomique. Son filtre est conçu pour retenir les microparticules et aspire les poils d'animaux, les débris de papier et les résidus alimentaires. Finalement, les multi buses permettent un nettoyage à sec ou humide.

*Disponible sur https://www.amazon.ca

Courtoisie / Tsumbay

Le haut-parleur pour chanter et danser seul dans son salon

De luxe : Google Nest Audio - (129,99$)

Ce mois-ci, le géant du web Google lance son tout nouveau Nest Audio. Le son net est défini par les haut-parleurs de basses et d’aigus intégrés. Il se contrôle facilement : grâce à l'assistant Google, vous pouvez dire : « OK Google, fais jouer de la musique » ou « OK Google, monte le son »! De plus, Nest Audio s'adapte à ce que vous écoutez pour un son impeccable, que ce soit de la musique ou des balados.

Disponible en ligne au Google store au https://store.google.com/

Courtoisie / Google

Abordable : Haut-parleur sans fil XB12 EXTRA BASS de Sony (49,99$)

Offrez aux mélomanes de la famille un haut-parleur sans fil de la marque Sony XB12 EXTRA BASS, et dans les réunions Zoom, vous pourrez chanter tous ensemble à tue-tête les cantiques de Noël. Le haut-parleur est robuste et étanche et il est facile à transporter et idéal pour les futurs partys au bord de la piscine. Il se connecte à votre téléphone intelligent via Bluetooth et sa durée de vie est de 16 heures.

*Disponible dans les boutiques Best Buy ou en ligne au www.bestbuy.ca