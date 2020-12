Le néo-funk thérapeutique de Chromeo et Anomalie

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

Chromeo et Anomalie – Bend the Rules

S’il y a un seul point positif avec la pandémie, c’est que le regain d’intérêt pour le disco amorcé par le dernier Daft Punk a droit à un nouveau souffle. En ces temps difficiles, rien de tel qu’un bon vieux rythme en 4:4 pour remonter le moral des troupes! Ensemble, les Montréalaiss d’Anomalie (né Nicolas Dupuis) et de Chromeo signent un maxi raffiné et dansant aux effluves jazz d’avant-garde.

En ligne depuis le 2 décembre

Je reste

Livre

Les racines du hip hop au Québec

Félix B. Desfosssés, un journaliste de Radio Canada révélé par feu Bande à Part, a vraiment tout d’un historien musical. Après s’être penché sur l’héritage métal, voilà que l’auteur signe le premier volume d’une série sur le rap québ. Un livre passionnant qui se glisse bien sous le sapin de mélomanes.

Disponible depuis le 1er décembre aux éditions Quartz

Arts visuels

En suspens – Maude Corriveau

Déployées en une variété de douces couleurs pastel, les dessins de Maude Corriveau ressemblent à une relecture actuelle du royaume de la Fée Dragée dans Casse-Noisette. Des décors qui appellent au rêve.

Tous les jours de 11h à 19h jusqu’au 13 décembre

5445 rue de Gaspé (local 640)

Sur rendez-vous seulement via la Page Facebook de l’artiste

Magazine

Beside Numéro 09

Pavé des mots de Joséphine Bacon et de photos splendides, la présente édition de Beside s’articule autour du vaste thème de la nordicité. Même ceux qui détestent le plein air (j’en suis) puiseront réconfort et évasion dans ces images presque trop belles pour être réelles.

Disponible depuis le 19 novembre

Série web

Souper Party

Autant le préciser d’emblée : Sophie Berriault est une amie chère à mon cœur. Résiliente et animée d’une tonne de bonnes idées, elle dédie ses temps libres à démystifier la sclérose en plaques. Son dernier projet en date? Une série web super drôle et lumineuse où elle jase de sa condition avec d’autres jeunes qui la partage.

En ligne depuis le 24 novembre via la chaîne Youtube de PS J’ai la SP

Vidéoclip

Pull Up – Tyleen

Réellement unique en son genre sur la scène locale, Tyleen maîtrise les codes du gangsta rap comme peu de ses collègues. Pas barrée et terriblement sexy, la sirène de Ville LaSalle incarne quelque chose de vraiment frais, un Montréal anglo et street dont les médias traditionnels font rarement état.

En ligne depuis le 2 décembre

Concert

Laurence Anne

C’est comme si Laurence avait vu dans un boule de cristal en écrivant «C’est un virus», une chanson qui me revient souvent en tête en ces temps pandémiques et qui a pourtant vu la lumière l’an passé. Un refrain lancinant qui figure sans doute à sa set list pour ce spectacle suivi d’une causerie.

Ce soir à 19h30 via boucherville.ca/billetterie

Musique

Plastic Hearts - Miley Cyrus

À l’instar de Kiara, qui a fait «Gimme What I Want» sienne le temps d’un lipsync téléversé sur Instagram, je tire un peu de courage et de force du plus récent long jeu de Miley Cyrus. Sa voix rauque et éraillée va me porter jusqu’au vaccin.

Sorti le 27 novembre dernier