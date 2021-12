Repas de Noël à emporter: les restaurants qui offrent un menu festif à Montréal

Partager







Bien que cette année les rassemblements privés soient permis, ce n'est pas tout le monde qui a le temps ou l'énergie de se lancer dans de la popote. Si c’est votre cas, pourquoi ne pas vous tourner vers une boîte repas des Fêtes à emporter ou à se faire livrer?

L'année 2021 a été tout aussi éprouvante que la précédente pour les restaurateurs et les propriétaires de bars de Montréal. Cette option vous permettra, non seulement de sauver du temps, mais également de montrer notre soutien aux employés de la restauration.

En plus de les aider, vous pourrez profiter d'un excellent repas à manger dans le confort de votre logis! La belle vie ou quoi?!

Voici donc quelques restaurants et entreprises qui offrent un menu festif à emporter ou à se faire livrer pour célébrer le temps des Fêtes chez soi:

Le restaurant Hoogan et Beaufort propose une boîte-repas des Fêtes à 160$ pour deux personnes. La boîte comprend du pain focaccia au seigle grillé sur feu de bois et beurre fouetté, des agnolotti à la ricotta de Bufflonede avec crème d'herbes, pain fumé, betterave Chioggia et oignon perle ainsi qu'un filet de boeuf de l'Île-du-Prince-Édouard farci au foie gras de la ferme La Canardière et truffe noire du Périgord en lamelle accompagné d'un gratin de pomme de terre au cèpes, carotte grillée, feuille de chou de Bruxelles. Pour le dessert, il s'agit d'un Paris-Brest, ganache au chocolat dulce et noisette sablée. Il est possible de vous faire livrer la boîte-repas selon votre emplacement sur l'île de Montréal ou encore passer au restaurant récupérer votre festin.

Commandez ici

Menu Extra se charge de tout pour votre repas de Fêtes. En plat principal, vous pourrez vous régaler d'un pithiviers de cerf et farce de tourtière de gibier avec sa sauce ragoût. En accompagnement, il y a des pommes de terre, des betteraves grand-mère marinées, du ketchup aux fruits des fêtes et de la laitue d’hiver avec vinaigrette à l'échalote. Pour le dessert c’est une bûche de Noël Forêt-Noire qui est proposée. Il est possible de commander le festin pour 2, 4, 6, 8 ou 10 personnes. Les prix vont de 160$ à 720$. Une version végétarienne et similaire à la description ci-haut est également disponible.

Commandez ici

Bar Mamie propose un petit menu du temps des Fêtes à partager en famille ou entre amis à la maison. Le menu est composé de cinq services et en met plein la vue! Il coûte 110$ pour deux personnes et il est possible de l'augmenter par multiple de deux. Vous devez passer votre commande dès maintenant pour ensuite la récupérer au restaurant le 23 ou 24 décembre entre 10 et 13h.

Commandez pas téléphone au 514 398-0111

Le chic restaurant Beau Mont propose trois options pour les Fêtes : un menu 5 services pour 2 personnes (164$) , un menu quatre services pour 2 personnes (148$) ou bien une boîte buffet pouvant nourrir 4 personnes (154$). Vous pouvez ajouter quelques extras à votre commande pour rendre votre festin des Fêtes encore meilleur. Le restaurant prend les commandes dès maintenant et la cueillette aura lieu du 21 au 31 décembre.

Commandez ici

Geneviève Everell propose deux boîtes festives: une première pour Noël et une seconde pour le Nouvel An. Les boîtes sont disponibles en quantités limitées et vous pouvez dès maintenant précommander la vôtre. Elles coûtent 85$ pour deux personnes.

Commandez ici

Pour Noël, la Cidrerie Lacroix vous propose de vivre l’expérience d’un festin à la maison! Composée de grands classiques de la cuisine des Fêtes québécoise, la boîte repas des Fêtes comprend un menu 4 services pour 2 personnes au prix de 95$. Vous y retrouvez, entre autres, du foie gras au cidre de glace Lacroix, de la joue de veau braisée et marinée au cidre avec une purée de céleri-rave au beurre noisette, carottes nantaises et panais, suivi d'un gâteau sticky toffee pudding aux pommes rôties et de quelques mignardises.

La boîte est disponible pour livraison ou pick-up directement à la Cidrerie à des dates précises!

Commandez ici

Le restaurant Bloom sushi propose un plateau de sushis véganes pour 4 personnes afin que vous puissiez célébrer vos retrouvailles avec vos proches en toute simplicité. Le plateau contient plus de 14 types d'items et est offert au coût de 109$.

Pour commander le combo, écrivez 48h à l'avance à bloomstpaul@bloomsushi.com ou téléphonez au (514) 906-2005.

La populaire boucherie de quartier a sorti son offre des Fêtes qui vous permet de créer votre menu vous-même en sélectionnant une belle pièce de viande, de la farce, des accompagnements et des charcuteries. Les quantités sont limitées et la boucherie prend les commandes avant le 21 décembre à 18h, alors ne tardez pas!

Passez une commande par courriel au info@pascalleboucher.com ou encore par téléphone au 438-387-6030

Il est dès maintenant possible de commander votre Panier de Noël signé Les Enfants Terribles! L’entreprise propose plusieurs options: le classique pour 2 personnes (140$) ou pour 4 à 6 personnes (250$), le brunch des Fêtes pour 2 à 4 personnes (130$), le spécial Stella Artois pour 2 personnes (140$) et le Réveillon du jour de l'An (190$).

Commandez ici



L’entreprise du célèbre chef Jérôme Ferrer nous propose non pas 1, pas 2, mais bien 8 coffrets gourmands! Disponibles pour 2, 4, 6 ou 10 personnes, les coffrets sont composés de différents menus classiques du temps des Fêtes et de bouteilles de cidre liquoreux. Par exemple, on peut retrouver dans le coffret «Dinde de Noël» pour 6 à 10 personnes à 250$, une dinde déjà cuite, un chutney maison aux canneberges, la tourtière Europea, une bouteille de Grand Frisson et bien plus!



Découvrez les différentes boîtes et commandez ici

Ceux qui n'ont pas envie du repas traditionnel québécois pour les Fêtes peuvent commander la boîte-repas Temps des Fêtes Mixte du restaurant de cuisine fusion indienne India Rosa. La boîte comprend 3 entrées (2 soupes Dal Shorba, Saumon Tikka) et 5 plats (Poulet au Beurre, Daal Makhani, Agneau au Cari, légumes Masala, Chana Masala) et est disponible en format pour 2 personnes. Un accompagnement de riz et pain naan ainsi que deux bouteilles de mousseux de 200 ml sont compris. Le prix est de 168$. Certains voudront peut-être opter pour la boîte végétarienne qui est similaire. Cette dernière coûte 153$. La livraison est gratuite.

Commandez ici

Le service de traiteur embarque dans la folie des Fêtes en proposant des boîtes-repas à commander pour une soirée en famille ou en amoureux. La première option est la boîte du fameux Noël à l'envers de Chez Leon où les services sont inversés et l'expérience proposée est ludique.

Commandez ici

Le Bloomfield ne propose pas un menu des Fêtes complet pour la maison, mais vous pouvez tout de même mettre la main sur l'un des fameux pains sandwich ou encore la délicieuse tourtière de l'endroit. Les commandes pourront être récupérées du 20 au 23 décembre prochain.

Commandez ici



