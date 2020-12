Voies actives sécuritaires : L'administration Plante doit améliorer la coordination

L'administration Plante doit améliorer la coordination avec l'ensemble des services de la Ville et tenir compte des enjeux d'accessibilité universelle lors de l'aménagement de voies actives sécuritaires (VAS) et des autoroutes à vélos à Montréal.

Dans son rapport dévoilé jeudi matin, l'ombudsman de Montréal souligne avoir reçu plus de 300 plaintes qui ont mené à 240 dossiers traités, essentiellement liés aux retraits d'espaces de stationnement.

Le Réseau express vélo (REV) implanté sur la rue de Bellechasse, et porté par l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, représente presque le tiers des plaintes reçues au bureau de l'Ombudsman.

L'aménagement des VAS (temporaire) et de certains segments du REV (permanent) en même temps ont également créé la confusion chez plusieurs citoyens. «Alors que plusieurs d’entre eux (aménagements), ont été mis en œuvre temporairement dans le contexte d’urgence de la COVID-19, d’autres projets étaient réfléchis depuis plusieurs mois et parfois plusieurs années. Cet amalgame de travaux a créé une grande confusion chez les Montréalaises et Montréalais», a souligné Me Nadine Mailloux, ombudsman de Montréal.

Elle a d'ailleurs transmis une série de 15 recommandations à la Ville de Montréal sur les aménagements urbains réalisés cet été. «Des projets comme les VAS comportent de considérables défis de coordination pour une administration municipale de l’ampleur de Montréal, mais les citoyennes et citoyens ne doivent, en aucun cas, faire les frais de ces casse-têtes logistiques», a ajouté Me Mailloux.

Lorsque la Ville de Montréal entreprendra des démarches de participation citoyenne à l'avenir, elle se doit s’assurer que le processus soit équitable et englobe l’ensemble des secteurs visés par les aménagements prévus. Un mode de participation inclusif est suggéré entre autres par la diffusion d'informations via divers canaux de communication.

L'ombudsman croit également que l'administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit tenir compte des enjeux d'accessibilité universelle reliés aux aménagements cyclables bordant des trottoirs et conserver un axe de circulation nord-sud suffisamment dégagé pour permettre le passage adéquat des services d’urgence.

Manque de communication dans Rosemont

L'aménagement d'une autoroute à vélo sur la rue de Bellechasse cet été a amené le retrait du jour au lendemain d'environ 800 espaces de stationnements sans que la population en soit clairement informée au préalable.

«Nous avons fait part à l’arrondissement de plusieurs observations et recommandations, principalement en lien avec les communications avec les citoyennes et citoyens, le processus de participation citoyenne, l’accessibilité universelle et les bornes de recharge pour véhicules électriques», peut-on lire dans le rapport d'une centaine de pages publiée par l'ombudsman.

Elle recommande à l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de transmettre à ses citoyens, dès le lancement de ses projets, des informations claires et précises, afin d’éviter toute confusion et qu'il puisse s’exprimer sur le projet et s’organiser par rapport aux changements prévus.

L’ombudsman a tenu à souligner la collaboration et la rapidité d’action dont ont fait preuve les équipes de la Ville de Montréal afin de corriger le plus rapidement possible les problèmes constatés.

Rappelons que l'administration Plante a implanté à vitesse grand V plus de 300 kilomètres de nouvelles voies piétonnes et cyclables protégées cet été pour donner plus d’espace aux piétons et cyclistes dans le respect des mesures de distanciation physique dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Des pistes cyclables temporaires ont notamment vu le jour sur la rue Rachel Est, sur l'avenue Christophe-Colomb et sur le boulevard Gouin, dans Montréal-Nord. Cette dernière a cependant été démantelée quelques semaines après son implantation en raison de la grogne des citoyens.