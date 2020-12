Dans l’univers musical de Marie-Ève Morency

La comédienne ayant fait ses gammes dans l’univers de l’impro s’est taillé une place à la télé dans des émissions comme Les Sapiens et Rue King.

Si le grand public l’a surtout remarquée récemment, les fans d’impros la connaissaient depuis quelques années car Marie-Ève Morency a foulé avec brio les planches de la LNI et de la LIM.

Après une année bien remplie, elle s’accorde du temps pour écouter ses classiques du temps des fêtes et nous parler des chansons qui lui font dire à tout coup : «C’EST MA TOUNE!»

T’attendais-tu à ce que ton personnage ressorte aussi fort dans Rue King? T’es quand même pas entourée d’inconnus...

Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m’attendais à ce que ça se passe bien. Parce que l'impro c’est la chose que j’aime le plus faire. Je sais que c’est une de mes forces.

Mais je m’attendais pas à me faire découvrir autant. J’étais la première à être très surprise. La réaction du public est hallucinante.

Penses-tu que c’est plus difficile pour une actrice de percer aujourd’hui sans avoir fait d’impro?

Non. J’ai l’impression qu’il n’y a plus de bonnes façons de percer. Y en a-t-il déjà eu? Je le sais pas... Il y en a qui commencent par l’humour et après elles vont jouer dans des séries même si elles ne sont pas formées comme comédienne.

Pour d’autres, ça va être en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des super actrices qui sont plus dramatiques qui disent souvent «J’aime pas ça l’impro». Mais pour moi, c’était absolument ce chemin-là qu’il fallait que j’emprunte.

Est-ce que dans ta formation de comédienne vous appreniez le chant?

Non, j’en avais pas à l’UQAM. J’avais des cours de diction, de mimes, de mouvement mais j’aurais bien aimé ça en avoir. J'ai le sens du rythme mais je fausse parce que j’ai aucune oreille! (Rires)

En impro, te portes-tu volontaire pour les impros chantées?

Quand même un peu parce que j’aime tellement ça chanter. Les mots pour moi n'ont pas de secret. Dans la vie, j’aime tellement la musique. Je connais toutes les paroles de toutes les chansons par coeur. Alors, aller faire une chantée pour moi c'est facile parce qu’il faut inventer des paroles. Tout ce qui est rime, rythme, ça va bien. J’ai du fun mais je ne vais pas être celle qui est le plus sur la note. C’est le petit prix à payer.

La première toune que tu vas chanter dans un karaoké quand les bars vont rouvrir?

Je ne vais pas te mentir, je ne me réinvente pas beaucoup. J’ai deux hits et je les adore. J’ai quasiment une petite chorégraphie qui va avec. Et j’ai jamais besoin de regarder les écrans au karaoké.

Vivante de France D’amour, qui est une toune sur laquelle je capote depuis que j’ai 9 ans.

L’autre toune c’est Objection (Tango) de Shakira qui est vraiment une très, très, bonne toune. Ça part avec un tango et ça vire en toune pop.

Période de l’année oblige, c’est quoi ta chanson de Noël fétiche?

J’ai toujours été une fille de classiques de Noël mais depuis deux ou trois ans, j’ai un nouveau classique et je capote dessus : «Sage pour Noël» de Sally Folk. C’est tellement élégant, vintage.

Te souviens-tu d’un album important pour toi que t’as reçu à Noël?

L’an passé mon chum m’a donné le vinyle de Serge Lama avec D’Aventures en aventures. C’est une pièce d’anthologie.

Sinon, il y a deux ans, ma mère a acheté à ma soeur et moi Le Noël de Cannelle et Pruneau. Crois-le ou non, j’écoute le CD dans mon char. Madame Coucou est solide! (Rires)

Si tu devais interpréter une chanteuse au petit ou au grand écran, ce serait qui?

J'aimerais faire LE film sur la vie de Marjo. Ils ont fait Gerry, Dédé à travers les brumes... S’il y avait un film sur la vie de Marjo, je capoterais. J’ai eu la chance de la rencontrer deux fois dans ma vie. J’avais l’impression d’être en présence d’un monument humain. Elle a tellement été importante pour le Québec.

Sinon, un film sur la vie de Marie Carmen. Je suis une fan finie de Marie Carmen. J’écoute Marie Carmen tout le temps. Je fais du jogging et j’écoute Marie Carmen.

À quoi devrait ressembler ton année 2021?

Je viens de terminer la saison 2 de Rue King. Ça va être en ondes en 2021. Ça va prendre beaucoup de place parce que la saison 2 est encore meilleure que la première. On a eu tellement de fun!