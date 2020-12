Selena : la légende latine chante toujours

Week-end du 4 au 6 décembre 2020

Coup de cœur

SÉRIE

Selena : The Series

Photo courtoisie

La bombe et star latine Selena a marqué l’imaginaire de la chanson populaire en Amérique latine et aux États-Unis. Destinée à une carrière internationale, Selena est dotée d’une voix qui séduit son public, partout où elle va. En tournée, les membres de sa famille font d’énormes sacrifices pour qu’elle est du succès. Au cours de ces neuf épisodes, ce drame biographique nous replonge dans les années 90, où la vedette mexicaine est déchirée entre la célébrité et les choix de sa famille. Rappelons que Selena a été assassinée tragiquement à l’âge de 24 ans.

*Sorti le 4 décembre

Je sors

ACTIVITÉ

Le Marché de Noël à l’Auberge Saint-Gabriel

Photo courtoisie

Question de vous plonger dans l’ambiance féérique des Fêtes de décembre, l’Auberge Saint-Gabriel du Vieux-Montréal se transforme en véritable marché de Noël. Dans un décor digne des marchés d’Europe, on se transporte dans une ambiance festive où plusieurs artisans locaux vous y attendent, question de vous faire découvrir le meilleur du Québec. Vous pourrez y dénicher votre sapin, des articles de décoration et de l’art de la table, des produits du terroir et des cadeaux pour toute la famille. À noter que les règles sanitaires y sont obligatoires.

*Ce soir, demain et dimanche à partir de 15h - 426 Rue Saint Gabriel

ACTIVITÉ

Le Marché Souk

Photo courtoisie

C’est hier qu’a débuté en grande pompe le Marché Souk, dans les vestiges de la Place Ville-Marie. Attendez-vous à un vaste espace de 9300 pieds carrés, au 20e étage avec une vue imprenable de Montréal. C’est dans un décor épuré et contemporain, qui rappelle un véritable appartement de luxe, que les curieux et les fanatiques d’achat local pourront vivre une expérience de magasinage plus intime.

*Ce soir, demain et dimanche à partir de 13h - 1 Place Ville Marie

Je reste

SPECTACLE

Interconnectés

Photo courtoisie

L’illusionniste Luc Langevin se réinvente et présente son tout premier spectacle en formule numérique. D’un écran à l’autre, le spectateur pénétrera dans une expérience unique, immersive et interactive, dans le confort de leur maison. Que vous soyez seul ou en famille, il suffit simplement de se connecter sur la plateforme spécialement conçue pour ce voyage cyber technologique qui vous enlèvera les mots de la bouche!

*Ce soir et demain à 20h et dimanche à 15h - Pour vous procurer des billets, rendez-vous au luclangevin.com

ALBUM

Joyeux Noël

Photo courtoisie

La chanteuse Suzie Villeneuve fait un retour joyeux dans l’industrie de la musique en offrant un mini-album de classiques de Noël qu’elle revisite à sa manière. Lancé sur les diverses plateformes numériques, ce disque intitulé Joyeux Noël est composé de quatre reprises enregistrées live en formule trio piano-voix-contrebasse. Pour le temps des Fêtes, accompagnez vos journées de la voix de l’ex-académicienne avec les chansons C’est l’hiver, Les enfants oubliés, Au royaume du bonhomme hiver et Quel est l’enfant.

*Sorti le 4 décembre

LIVRE

La cuisine nordique : Recettes pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit

Photo courtoisie

Le très populaire StrømSpa signe un premier livre La cuisine nordique : Recettes pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit. Au fil des pages, on y découvre les meilleures recettes servies aux tables des restaurants Nord et du café Fika des quatre succursales des spas nordiques. Cet ouvrage est un hommage aux saveurs d’ici et à son vaste et riche terroir boréal. Écrit en collaboration avec le chef exécutif du Strøm, Raphaël Podlasiewicz, le livre présente 52 étonnantes et savoureuses recettes issues des traditions culinaires nordiques et d’inspirations scandinaves.

*Sorti le 24 novembre

FILM

Jukebox

Photo courtoisie

Le long métrage historique Jukebox relate les moments tournants de l’industrie du disque dans les années 60 au Québec. C’est à travers le parcours de Denis Pantis, que l’on revisite les grandes chansons qui ont à tout jamais marqué la mémoire d’une génération. À une époque où la belle province est en pleine transformation, les jeunes ont le cœur à la fête et aux nuits sans lendemain. Grâce au génie et au flair des affaires de Pantis, le Québec connaît les succès comme La poupée qui fait non, Avant de me dire adieu, Les boîtes à Gogo, Ton amour a changé ma vie ou encore Liverpool.

*Sorti numérique le 1er décembre

ÉVÉNEMENT

24 Heures Tremblant

Photo courtoisie

Comme tous les événements caritatifs, 24 Heures Tremblant s’est aussi réinventé en lançant une programmation 100% virtuelle où les participants auront la chance de vivre des activités au confort de leur domicile. Dès ce soir, les Internautes seront transportés au Studio Rogers avec une dégustation de bières Boréale animée par Gabriel Dulong, maître-brasseur chez Boréale. Puis, dansez dans votre salon au rythme de la musique de DJ Abeille Gélinas et transportez-vous dans une ambiance festive avec Mélissa Lavergne à l’animation. Tout le week-end sera ponctué de performances musicales avec Marie-Mai, Jonas, Les 2Frères, Ludovick Bourgeois et plus encore!

*Ce soir à 19h30, demain à 9h30 et dimanche à 11h30 - Rendez-vous au 24htremblant.com

POLAR

La mort d’une sirène

Photo courtoisie

Copenhague, 1834. La pauvreté et les crimes s’emparent de la ville. Les tensions sociales et politiques se font ressentir. Au port de Copenhague, le corps mutilé d’une jeune femme est découvert et un témoin identifie immédiatement le tueur comme étant Hans Christian Andersen qu’il a vu quitter l’appartement de la prostituée la veille au soir. Le chef de la police est convaincu de sa culpabilité et Andersen est accusé de meurtre au premier degré... Toutefois, réclamant son innocence, il réussit à s’évader de prison pour trouver le véritable coupable.

*Sorti le 20 novembre