Trois nouvelles chansons de Noël qui vous remonteront le moral

Les rassemblements des Fêtes ont été annulés en zone rouge, mais personne ne peut nous enlever la musique de Noël. Au lendemain du décès du pianiste André Gagnon, l’auteur de l'un des plus beaux albums de Noël, on se rabat sur trois enregistrements festifs qui sortent tout juste du four.

The Brooks – Merry Christmas Baby

Alan Prater a vraiment la plus belle voix soul qui soit, un instrument qui se compare aisément à ceux de légendes R&B comme James Brown ou Otis Redding. Sa reprise de Merry Christmas Baby donc forcément s’avère à la hauteur du reste du catalogue enregistré avec The Brooks, cette formation funk de haut calibre qui s’est d’abord fait connaître sur les planches du Dièse Onze sur Saint-Denis.

Les Hay Babies – Mam pis Pap

Le trio néo-brunswickois frappe dans le mille avec cette valse mélancolique, des paroles et une musique de leur cru qui racontent l’histoire d’une famille pas très riche qui ne se côtoie plus tellement. Une complainte aigre-douce qui fait réfléchir sur la valeur qu’on accorde aux traditions du temps des Fêtes et à nos liens filiaux. C’est tendre et brillant, à l’image du répertoire des Hay Babies.

Laurence Nerbonne – C’est Noël (Naughty Christmas)

Laurence Nerbonne adore Noël : elle a déjà mis All I Want For Christmas is You de Mariah Carey à sa main et son interprétation a récolté plus de deux millions d’écoutes sur Spotify. Parfaitement en phase avec les sonorités de son plus récent long jeu, cette composition originale allie percussions à consonance rap, refrain séduisant et prose réaliste en franglais.