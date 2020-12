Une courtepointe poétique signée David Goudreault

Plutôt insatisfait de ses précédents projets d’album, c’est un David Goudreault contenté qui catapulte vendredi l’album Le nouveau matériel dans l’univers musical, espérant qu’il fasse son petit bout de chemin.

Le poète et auteur a coréalisé l’opus avec nul autre que le rappeur et parolier Manu Militari. Il en résulte un disque qui peut autant s’écouter dans la voiture grâce à ses mélodies accrocheuses que se savourer, un mot à la fois, affalé sur son divan après une journée de travail.

«Notre projet, c’était d’arriver avec un objet musical original dans le paysage québécois, c’est-à-dire quelque chose qui est en équilibre entre la chanson, le rap et le "spoken word" ou le "slam", explique David Goudreault. Je pense qu’on y est arrivé.»

Collaborations

Cette offrande de 12 titres a de quoi séduire par ses collaborations variées. Luce Dufault, Ariane Moffatt, Florence K et Louis-Jean Cormier ont prêté leur voix aux paroles du poète, mais il y a également Alex McMahon, Andy Bourgeois et Christophe Martin qui ont contribué à la composition des mélodies.

«Je trouvais ça super "tripant" d’avoir Louis-Jean Cormier qui "slamme" sur une chanson et Ariane Moffatt qui rappe sur une autre», lance Goudreault, un sourire dans la voix.

Chaque chanson travaillée avec ces artistes bien enracinés dans l’univers musical québécois s’est transformée en véritable travail d’équipe, aux dires du parolier.

«J’ai beaucoup appris en cours de route. J’ai appris sur mon propre métier grâce à tout ce monde-là qui a été super généreux aussi et avec qui il y a eu une réelle collaboration», souligne-t-il.

Quête existentielle

«Le nouveau matériel» est donc musicalement réussi, mais ce sont les textes de David Goudreault qui lui donnent un côté unique. Il y aborde des thèmes qui en toucheront plus d’un.

«Pour moi, la ligne directrice est vraiment une quête existentielle. C’est le rapport à soi et au monde, donc j’explore plusieurs facettes de la détresse humaine. On a une chanson sur la santé mentale, sur les pulsions de meurtre, sur la démence et l’Alzheimer, sur le rapport à la poésie de façon collective», décrit le poète qui a travaillé cet album pendant de nombreuses années.

Depuis plusieurs mois, un engouement s’est créé autour de David Goudreault. On le voit à la télé et on l’entend souvent à la radio. Le principal intéressé avoue ne pas se faire d’illusion sur cette attention médiatique soudaine.

«Je trouve que c’est un privilège de participer à la culture collective. Parce que, dans le fond, c’est ainsi quand tu deviens un personnage public. Tu mets ton grain de sel dans l’imaginaire collectif, la culture, la mise en commun d’une façon de voir le monde, accorde-t-il. C’est toutefois un monde où on peut entrer et en sortir rapidement. Mais derrière, l’artiste va toujours être là. J’étais là avant d’être une personnalité publique et je serai là s’il y a un après.»

Un bon côté à cette période sombre

D’emblée, David Goudreault l’avoue : la pandémie l’a frappé assez durement, comme plusieurs autres artistes.

«La réalité, c’est que, oui, j’ai fait le choix d’être artiste, mais pour être artiste, il a aussi fallu que je devienne travailleur autonome, pigiste, gestionnaire; ça vient avec un paquet de complications administratives, d’être artiste. Juste au niveau des finances, c’est clair qu’il y a des pertes qu’on n’arrivera jamais à couvrir», énonce l’amoureux de la littérature.

PHOTO COURTOISIE/YVES HARNOIS

«J’ai subi la fermeture des salons du livre de façon violente, car j’aime beaucoup rencontrer les lecteurs et les lectrices, admet-il. Il y a des conséquences importantes aux niveaux humain et financier pour les artistes, mais on sent un espoir qui est là, non seulement avec le vaccin, mais aussi avec ce qu’on entend du public qui désire nous retrouver, se déplacer, se mobiliser dès que ce sera possible.»

Avant que la crise sanitaire n’éclate, David Goudreault était dans les dernières représentations de sa tournée «Au bout de ta langue» et il a bien hâte de retrouver les planches.

«Je me sens un peu comme le taureau qui rue et qui a juste hâte de sortir de son enclos pour retourner sur scène et retourner rencontrer le public», lance-t-il en rigolant.

«Je pense que la plus belle conséquence de la pandémie d’un point de vue culturel, c’est que cela a rappelé au monde à quel point une rencontre avec un artiste ne se remplace pas. Il y a quelque chose se passant dans le contact direct qui ne se passerait jamais par Zoom et qui ne se passe pas à la télé non plus. Il en va de même pour une œuvre d’art. On peut aller voir des photos de toiles sur Google, mais ce ne sera jamais comme se retrouver face à un Picasso», conclut-il.