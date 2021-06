Voici la façon infaillible pour séduire chaque signe astrologique

Partager







Comment séduire un Scorpion? Que faire pour cruiser une Poissons? On répond à tout ça ici!

En amour, chaque personne cherche quelque chose de différent et doit être abordé d’une certaine façon! Les «techniques de drague» ne fonctionnent que très rarement. La meilleure façon de tomber dans l'œil d’une personne, c’est d’être soi-même et honnête!

Par contre, on peut mettre les chances de notre côté lorsqu’on sait à qui on a à faire. En se basant sur la personnalité de chaque signe astrologique, cela peut nous donner une idée de quoi faire et, surtout, quoi ne pas faire.

Voici donc comment séduire chaque signe astrologique :

Bélier - Être un partenaire d’aventure

Y’a un marathon qui s’en vient? Faites le ensemble! Une école de muay thai qui vient d’ouvrir proche de chez vous? Essayez une classe à deux! Vous tombez sur des billets d’avion pas chers? Les valises sont déjà faites!

Avec une personne Bélier, l’important, c’est de toujours être prêt pour la prochaine aventure! Cette personne s’attend de son ou sa partenaire à avoir une personne avec qui tout expérimenter, mais aussi quelqu’un qui va les encourager dans leurs défis personnels.

Taureau - Savoir relaxer

Si vous désirez bâtir quelque chose avec une personne Taureau, vous devez comprendre l’importance de leur cocon (leur maison, leur chambre, leur appart, peu importe), ainsi que l’importance pour eux d’avoir des moments «off».

Les Taureau veulent ralentir parfois et passer des soirées à ne rien faire! Si vous apportez un bon film et un plat cuisiné maison, vous gagnerez leur coeur en un instant. Vous devez aussi comprendre qu’ils ont parfois besoin d’être seuls.

Gémeaux - Être flexible

Les Gémeaux sont girouette, que voulez-vous, cela fait partie de leur charme! Ils changent d’idée à une vitesse impressionnante et, parfois, il faut savoir s'adapter. Pour être leur partenaire idéal, vous devez accepter que tout peut changer rapidement!

Si vous acceptez ces sautes d’humeur, mais les appréciez en plus, le tour sera joué. Il ne faut surtout pas prendre personnellement leur attitude changeante et simplement avoir confiance en l’amour qu’ils vous portent.

Cancer - Dire merci

Les Cancer sont très généreux. Ils vont rapidement vous offrir tout leur temps ainsi qu’une multitude de services et attentions spéciales. Ils ne veulent pas nécessairement quelque chose en retour, mais ils veulent sentir que vous appréciez le tout.

Si vous dites un beau merci sincère, peut-être accompagné d’une carte personnalisée ou encore un bouquet de fleurs, la personne Cancer va se sentir comblée! Ce sont des gens sensibles qui ont besoin de savoir qu’on les apprécie.

Lion - Les compliments

Les personnes Lion sont toujours un peu en représentation. Ils aiment parler fort, raconter des histoires et mettre en valeur leurs talents. Par contre, ils ne le font pas tout le temps de gaieté de cœur! Ils veulent secrètement se faire complimenter.

Le secret pour séduire un ou une Lion, c’est de devenir leur «cheerleader»! En leur disant que vous les trouvez talentueux et incroyables, ils vont se sentir soudainement valorisés. Il ne faut pas confondre ceci avec un besoin d’attention, c’est plutôt un désir de validation de la part des autres.

Vierge - Être fiable

Les Vierge n’ont pas de temps à perdre. Si vous êtes en retard ou, pire, vous annulez un plan à la dernière minute, ils vont immédiatement perdre intérêt envers vous. À l’opposé, si vous prouvez que vous êtes fiables rapidement, ils seront séduits!

De plus, si une personne Vierge vous parle de ses 1001 projets, proposez de les aider. Puisque les gens de ce signe sont habitués à tout faire par eux-mêmes, ils seront charmés par l’idée d’enfin avoir de l’aide!

Balance - Être curieux

Le musée, le cinéma indépendant, la microbiologie, l’histoire de l’Égypte ancienne... les Balance ont une foule d’intérêts, alors vous feriez bien de vous intéresser à au moins l’un d’entre eux!

Si vous n’avez pas de curiosité en général, surtout envers l’art, vous risquez de décevoir la personne Balance que vous avez dans l'œil. Ils ne vous demanderont jamais de devenir expert en une nuit, mais un peu de curiosité ne fait pas de mal!

Scorpion - Ne jamais mentir

Vous savez les petits mensonges blancs qu’on raconte parfois en début de relation pour mieux paraître? Il faut les éviter à tout prix avec les Scorpion! Ils ont énormément de difficultés à pardonner, alors il faut partir du bon pied.

Lorsque la personne Scorpion aime, elle se donne à 100%. Par contre, lorsque c’est terminé, c’est ter-mi-né. Pour toujours! Il faut donc être transparent et honnête dès le début, cela saura les séduire.

Sagittaire - Être positif

Les personnes Sagittaire sont de grands optimistes et ils ont énormément de difficulté à passer du temps avec une personne négative. Si vous passez votre temps à vous plaindre de tout et de rien, ce sera perdu!

Les Sagittaire cherchent un partenaire d’aventure et de voyage, il faut donc être «easy going» pour leur plaire. À la seconde ou c’est trop compliqué, la personne Sagittaire risque de se refroidir.

Capricorne - Être compréhensif

Les Capricorne sont des gens occupés qui jonglent toujours avec une multitude de projets. Ils savent que cela peut être difficile dans une relation, et ils n’ont pas besoin de se le faire répéter constamment.

Si vous acceptez que votre partenaire Capricorne soit parfois très occupé, voire même indisponible, et que vous êtes compréhensif, il ou elle sera charmé.e! Puis, lorsque la personne Capricorne aura enfin du temps, il vous sera dédié à 100%.

Verseau - Leur laisser leur indépendance

Les Verseau sont des gens singuliers et originaux qui valorisent énormément leur indépendance. À première vue, ils peuvent sembler pas intéressés, mais il ne faut pas se méprendre.

Les personnes Verseau n’aiment pas se sentir étouffées ou, pire, contrôlées. Si vous les laissez venir à vous sans jamais trop insister, et que vous célébrez leur différences au lieu d’essayer de les changer, ils seront instantanément séduits.

Poissons - Écouter

Les gens Poissons sont souvent très sensibles. Lorsqu’ils vivent une période stressante, ils ont besoin d’en parler! Si vous voulez être un bon partenaire pour eux, vous vous devez de savoir comment être à l’écoute.

Sachez que lorsqu’une personne Poissons s’ouvre à vous, elle ne veut pas nécessairement des conseils! Si c’est ce qu’elle veut, elle vous le dira. Sans cela, vous n’avez qu’à écouter, dire «je comprend», et lui faire un gros câlin, pour gagner son coeur.

