Cas de COVID-19 et hospitalisation à la hausse: des experts veulent remettre le Québec sur pause pendant les Fêtes

Un groupe de 80 experts propose de remettre le Québec sur pause du 20 décembre au 3 janvier afin de «repartir à zéro» en 2021, alors que la province a dépassé les 150 000 cas de COVID-19 et que les hospitalisations sont en hausse.

«Ce qu’on propose, c’est de garder uniquement les services essentiels ouverts», a expliqué Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, lundi midi, sur QUB radio.

«Ce serait notre recommandation pour minimiser les éclosions dans les milieux de travail», a poursuivi celle qui a cosigné une lettre ouverte publiée lundi dans La Presse, ajoutant que les écoles seront déjà fermées pendant cette période.

Le système de santé est «en forte tension» et les dernières mesures mises en place par le gouvernement à l'approche des Fêtes ne suffiront pas à réduire le nombre de nouveaux cas et de décès, insiste le groupe d'universitaires.

Selon eux, une pause de deux semaines est la stratégie «la plus efficace» et la «moins coûteuse» pour éviter une «perte de contrôle».

«Un ensemble de mesures coercitives a permis à la France de voir son taux de propagation du virus chuter. En Nouvelle-Zélande, après une forte hausse en début d’hiver, le nombre de cas a rapidement baissé cet été [l’hiver pour eux] à la suite d’un confinement musclé», peut-on lire dans la lettre ouverte.

Les experts affirment d'ailleurs que «sans contrôle de l’épidémie, il est illusoire de parler de reprise économique».

«Si on ne fait rien, si les cas continuent d’augmenter, on risque de devoir prendre des mesures plus strictes en janvier ou février, et ça ferait encore plus mal à l'économie», a insisté Mme Da Silva, en entrevue avec Benoit Dutrizac, sur QUB radio.

Rappelons que du 30 novembre au 6 décembre, le Québec a maintenu une moyenne de 1508,7 nouveaux cas par jour, le pire bilan depuis le début de la pandémie.