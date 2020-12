Départ du grand patron du REM

Le directeur général de la branche infrastructure de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) et du bureau de projet REM Jean-Marc Arbaud lors d'une mise à jour sur l'avancement des travaux du REM à l'hôtel Le Reine-Elizabeth, au centre-ville de Montréal, le 11 novembre 2020. Il était accompagné du président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall.