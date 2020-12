L’humour de Pérusse comme baume

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album

L’album du peuple – Tome XI

Courtoisie

François Pérusse a fait plaisir à ses fans avec ce nouvel album, un 15e en carrière. L’humoriste y propose des sketches tous plus drôles les uns que les autres sur des sujets bien actuels, tels que les complotistes, Donald Trump et les influenceurs. Trois chansons au son rock progressif accompagnent le tout, dont Je veux pas juger qui a fait l’objet d’un vidéoclip. L’humour de François Pérusse est bon remède contre les moments difficiles que l’on vit avec la pandémie!

Disponible au francoisperusse.ca

Je sors

Activité

Luminothérapie – Cœur battant

Courtoisie

Les roues géantes lumineuses, une œuvre de Olivier Girouard, Jonathan Villeneuve et Ottoblix appelée Loop, sont de retour dans le Quartier des spectacles. Elles seront au centre du parcours hivernal paritipatif intitulé Luminothérapie – Cœur battant. L’événement célèbre cette année la littérature québécoise. 12 illustrateurs ont eu pour mission de créer une animation inspirée d’une œuvre littéraire d’ici. On y retrouve entre autres La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Tous des oiseaux de Wjadi Mouawad, Le silence est d’or d’Émilie Turgeon et Le ciel de Bay City de Joséphine Bacon.

Ce soir dès le coucher du soleil à la Place des Festivals

Je reste

Cinéma

You Don’t Know Me

Le court métrage gagnant du Gala Kino, présenté virtuellement jeudi dernier, est maintenant disponible sur Crave. Découvrez donc l’œuvre de David Émond-Ferrat et Isabelle Giroux, You Don’t Know Me.

Disponible depuis le 4 décembre sur Crave

Télé

Lemire – Verville

Courtoisie

La chaîne TVA commence sa programmation spéciale du temps des Fêtes dès aujourd’hui avec Daniel Lemire et Pierre Verville. Le premier incarnera ses nombreux personnages alors que le deuxième imitera des personnalités publiques. Disons que ça donnera place à des rencontres qui sortent de l’ordinaire et qui risquent d’être hilarantes!

Ce soir à 21h à TVA

Livre

Celles qui restent

Courtoisie

Ce roman de Samuelle Barbier met en vedette trois sœurs tissées serrées. Leurs liens étaient très forts jusqu’à ce que la plus jeune, Lucy, se jette en bas d’un pont. Le personnage d’une femme, enfant unique et célibataire, est aussi présent dans l’histoire puisqu’elle a été témoin du saut fatal.

Sorti le 11 novembre

Jeu

26 cartes à danser

La compagnie Bouge de là présente cette année la réédition de son jeu 26 cartes à danser. C’est la fondatrice de l’entreprise qui a imaginé le concept qui pousse les enfants à bouger et se sentir libres dans leur corps. Plusieurs heures de plaisir en famille vous attendent!

Disponible depuis le 1er décembre

EP

Grosse peine – La Fille à Raymond

Courtoisie

La Fille à Raymond a fait paraître vendredi un nouvel EP, quatre après son premier. Comme le titre l’indique, sur ce nouvel opus la musicienne raconte ses peines : départs de son chum, mort de son père, etc. C’est la comédienne Myriam Fournier qui est derrière ce projet country-folk.

Sorti le 4 décembre

Série

Bébéatrice – Saison 3

La troisième saison de série imaginée par Guy A. Lepage, Bébéatrice est arrivée, à temps avant le congé des Fêtes! Les dessins d’Éric Godin donnent à nouveau vie à ce personnage inspiré de la fille de Guy A. Lepage. Entourée par PapaGuy, Mamanie, grand-maman Suzanne et grand-papa Normand, Attque le chien et Théo son grand frère, Bébéatrice découvrira l’univers des licornes, apprendra à gérer sa chaîne YouTube et vivra toutes sortes d’aventures.

Courtoisie

Disponible depuis le 2 décembre sur ICI tou.tv

Cinéma

Marraine ou presque

Courtoisie

Pour se mettre un peu dans l’ambiance des Fêtes comme celles dans la réalité seront bien différentes de normalement, ce film qui met en vedette Isla Fisher et Jillian Bell est parfait! On y suit une jeune fée marraine du nom de Eleanor qui part à la défense de ce métier menacé d’extinction. Elle trouvera durant sa quête une lettre d’une fillette de 10 ans qui a besoin d’aide. Lorsqu’elle la retrouve, la jeune fille est maintenant une mère célibataire de 40 ans. Eleanor fera tout de même tout pour l’aider.

Disponible depuis le 4 décembre sur Disney+