Publication Instagram partagée un million de fois: le Ritz-Carlton donnera un jouet à chaque enfant malade de Sainte-Justine

Une publication Instagram du Ritz-Carlton Montréal promettant, pour chaque partage, un jouet à un enfant malade du CHU Sainte-Justice a été relayée plus d’un million de fois dimanche et lundi, dépassant largement l'objectif de la campagne initiée par le Ritz.

« Les gens partageaient cette vidéo, parce que la cause était forte et que ça les a touchés, surtout avec la COVID-19. L’hôpital était très heureux et ne s’attendait pas à ça », explique Katia Piccolino, directrice des relations publiques et commandites pour le Ritz-Carlton Montréal.

Si la Fondation CHU Sainte-Justine salue l'initiative du Ritz, qui est un partenaire de l'hôpital depuis de nombreuses années, elle affirme ne pas avoir été mise au courant de l'initiative avant sa publication sur le réseau social.

« Ce genre d’offensives doit être réfléchi et planifié en amont et en collaboration, afin de bien répondre aux besoins du CHU Sainte-Justine et d’honorer nos autres partenariats, qui, dans ce cas-ci, sont Rythme FM, Metro, Mega Bloks, Mercedes-Benz, Vidéotron, Cogeco et Habitations Atlas », explique Mme Jade Gratton, directrice associée aux communications.

Sébastien St-Jean / Agence QMI Illumination finale du Grand sapin de Sainte-Justine, à Montréal, Québec, Canada, le jeudi 11 décembre 2014. SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

Afin de respecter leurs partenariats, les besoins de l’hôpital, et les règles sanitaires, l’équipe du centre hospitalier est entrée alors en contact avec le Ritz pour les inviter à modifier leur publication et à cesser de publiciser l’évènement.

« Évidemment, nous encourageons tous les gestes de solidarité envers les familles de Sainte-Justine. Toutefois, il faut comprendre que notre mission est de mobiliser la communauté à soutenir financièrement le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence », ajoute Mme Gratton par courriel.

Devant l’ampleur du succès de la campagne, la publication originale a été retirée, puis remise en ligne avec un texte de remerciement et une invitation à donner à la fondation CHU Sainte-Justine.

Les jouets, même ceux reçus en surplus, seront distribués aux enfants, assure néanmoins Mme Piccolino.

« Nous nous assurerons que les cadeaux offerts par le Ritz soient remis aux enfants de Sainte-Justine selon les besoins de l’hôpital et surtout, en respectant les mesures sanitaires, extrêmement strictes dans le contexte », insiste Mme Gratton.

Une publication qui fait réagir

Après son message de remerciement, la page Instagram du Ritz-Carlton reçu de nombreux commentaires négatifs, dont certains accusant le Ritz-Carlton Montréal de vouloir profiter de la cause des enfants malades pour se faire de la publicité.

Mme Piccollino assure que ce n'était pas l'intention de l'hôtel, ajoutant que le Ritz-Carlton Montréal s’implique depuis cinq ans auprès du CHU Sainte-Justine.

La réponse de la fondation du CHU Sainte-Justine.

Même si le message original a été retiré du réseau social, le Ritz-Carlton Montréal reçoit toujours des appels de gens qui souhaitent donner des jouets ou encore contribuer à la cause.

« Nous sommes bien sûr très touchés par cette vague de solidarité qui s’est emparée d’Instagram. Nous remercions la communauté d’avoir réagi avec autant d’enthousiasme. À quelques jours de l’illumination finale du Grand sapin, il est encore temps d’allumer des lumières au coût de 5 $ chacune pour soutenir la mission de la Fondation CHU Sainte-Justine », conclut Mme Gratton.

Cette version a été modifiée suite à un message de la Fondation CHU Sainte-Justine.