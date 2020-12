La sensibilité humaine de David Goudreault

Coup de cœur

Album

Le nouveau matériel – David Goudreault

Le poète David Goudreault atteste de sa grande sensibilité humaine avec son plus récent album qui mélange chanson, rap et spoken word. Sur les 12 titres de ce brillant opus, les mots de l’artiste touchent droit au cœur et font souvent réfléchir avec des thèmes comme l’Alzheimer, l’intimidation, la santé mentale et notre rapport aux réseaux sociaux. Les excellents Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, Florence K, Luce Dufault, Manu Militari et Alex McMahon ont participé à ce projet magistral. À écouter et réécouter!

Sorti le 4 décembre

Je sors

Activité

Solos prêts-à-porter

Photo courtoisie

La compagnie Danse K par K offre jusqu’au 13 décembre un parcours poétique sur l’avenue du Mont-Royal. Huit solos initialement présentés lors de l’événement Osez! En solo ont été adaptés en courts métrages qui seront projetés directement dans les paumes des passants attirés par un faisceau lumineux.

Ce soir entre 16h et 20h sur l’avenue du Mont-Royal entre les rues Fabre et Marquette

Je reste

Série

Belgravia

Photo courtoisie

Des créateurs de Downton Abbey, cette nouvelle série nous plonge dans les années 1800. On y suit la famille Trenchard qui a réussi à monter les échelons dans la société et qui habite maintenant un bastion londonien de l’aristocratie, Belgravia. Un éclat du passé viendra cependant menacer leur statut.

Disponible depuis le 3 décembre sur ICI tou.tv Extra

Album

Never Ending Loops – Wooden Drone

Photo courtoisie

Le producteur montréalais Wooden Drone a récemment lancé son premier album. Emmanuel Lauzon, de son vrai nom, fait de la production musicale depuis qu’il a 12 ans, même s’il a un emploi comme artiste senior 3D. Never Ending Loops est le fruit de 10 ans de travail et d’exploration musicale. L’opus de 14 compositions nous amènent dans une ambiance parfois cinématographique, parfois de jeu vidéo. Électro, funk et jazz s’y mélangent à merveille.

Sorti le 14 novembre

Documentaire

L’homme a mangé la terre

Dans le cadre de Ciné Vert, qui présente virtuellement un documentaire chaque mois, c’est au tour de l’œuvre de Jean-Robert Viallet d’être accessible gratuitement pendant 3 jours. Le documentaire propose un voyage dans le temps, afin de montrer deux siècles de progrès technologiques qui ont mené à la perturbation de notre écosystème. De la révolution industrielle à l’agriculture intensive, on revoit ces époques grâce à des archives de partout à travers le monde. Un panel de discussion sur Facebook aura lieu le 10 décembre à 19h30.

Dès ce soir 19h sur Tënk.ca

Concert

Le Messie de Händel

Photo courtoisie

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) suit les traditions des Fêtes et nous offre en webdiffusion jusqu’au 22 décembre un concert mettant de l’avant Le Messie de Händel. En direct de l’Oratoire St-Joseph, les musiciens de l’OCM seront accompagnés de la soprano Elizabeth Polese, de la mezzo-soprano Rihab Chaieb, du ténor Marcel d’Entremont et du baryton Hugo Laporte.

Ce soir dès 19h30 – Les billets sont en vente au orchestre.ca

Cinéma

Le son du silence

Le film de Darius Marder qui a été présenté au Festival international du film de Toronto plus tôt cette année est maintenant disponible en location sur la plateforme des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée. Un couple de musiciens parcourt les États-Unis en caravane et offre des concerts de métal un peu partout où ils passent. Leur avenir musical est cependant remis en question puisque l’homme se voit annoncer par son médecin qu’il deviendra bientôt sourd.

Disponible en location au cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

Danse

Ce que le jour doit à la nuit

Photo courtoisie

Le chorégraphe Hervé Koubi offre un récit sur ces origines dans cette œuvre présentée en webdiffusion par Danse Danse. Il s’agit d’un spectacle rythmé époustouflant qui réunit douze danseurs algériens et burkinabés qui utilisent des techniques mélangeant hip-hop, capoeira, danses contemporaine et africaine.

Les billets sont disponibles au lepointdevente.com/billets/herve-koubi

Livre

Nanouk, l’ourson de Noël

Photo courtoisie

L’auteur Gilles Tibo et l’illustratrice Sabrina Gendron ont conçu un livre pour enfant rempli de magie de Noël. Alors que le traîneau du père Noël s’envole, Nanouk, un ourson en peluche tombe au milieu de nulle part. Commence alors une grande aventure afin qu’il se rende à l’enfant à qui il était destiné.

Sorti le 12 novembre