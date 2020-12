Pour une bonne cause: des masques «Bonjour, Hi» à vendre

Deux chanteuses indie pop, Tegan and Sara, ont mis en vente des masques «Bonjour, Hi» afin de récolter des dons pour deux organismes montréalais.

«Checker nos masques icitte!», ont-elles écrit dans une publication sur leur page Instagram, indiquant que les masques sont 100% de conception montréalaise.

Les sœurs jumelles de l’Alberta ont précisé que l’argent récolté avec les ventes ira au refuge pour les personnes en situation d’itinérance, située au Square Cabot, Resilience Montréal et à Native Women's Center of Montréal, qui vient en support aux femmes et enfants autochtones.

«La salutation controversée du Québec peut être utilisée pour les refuges montréalais», ont-elle simplement indiqué à Montreal Gazette comme explication sur le choix du «Bonjour, Hi».

Les masques, conçus par le studio montréalais d’art graphique Storey Elementary, sont disponibles sur le site du groupe au coût de 15$ pour un masque, ou en paquet de trois qui inclut un sourire d’extraterrestre.

Depuis juin, le groupe dit avoir amassé plus de 17 000$ pour des organisations qui luttent pour les droits des minorités et LGPTQ+, ainsi que des besoins en lien avec la COVID-19.