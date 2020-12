Montréal perdu: un chameau a déjà vécu au parc La Fontaine en plein hiver

Le Montréal d’autrefois regorge de lieux un peu magiques et surtout insoupçonnés des plus jeunes. Voici un retour en images dans notre riche patrimoine citadin.

Où: Parc La Fontaine, coin Rachel et Calixa-Lavallée

Parc La Fontaine, coin Rachel et Calixa-Lavallée Quand: entre 1957 et 1988

Aujourd’hui, quand on cherche «Jardin des merveilles» sur Google Maps, on tombe sur deux garderies. L’une dans La Petite-Patrie et l’autre dans Saint-Léonard.

Pourtant, avant de devenir des garderies, le Jardin des merveilles, c’était un zoo au décor digne de Walt Disney World en plein coeur de Montréal. Comme si le scénographe de l’endroit, un certain Roland Proulx, avait imaginé le décor en se basant sur les illustrations d’un livre de contes.

Incursion dans ce zoo autrefois situé dans le parc La Fontaine

À l’inauguration du zoo, en 1957, c’est pas moins de 250 animaux qui composaient la ménagerie. Un éléphant (surnommé Toutoune), des paons, des ours et des lamas y résidaient à temps plein.

Archives Ville de Montréal (FLICKR) Le Jardin des merveilles en 1965

Des sculptures de champignons dignes d’une pochette d’album de garage rock témoignent de l’esthétique psychédélique qui était pour ainsi dire assez incontournable à la fin des années 1960.

Archives Ville de Montréal (FLICKR) Le Jardin des merveilles en décembre 1966

Pendant le temps des Fêtes, le Jardin des Merveilles se faisait beau pour accueillir les animaux de la crèche: un chameau, un bœuf, un âne et des moutons. Une véritable matérialisation de la scène de la nativité selon la Bible.

Il s'agissait presque d'un parc à thématique judéo-chrétienne, puisque été comme hiver, une baleine au bec géant, inspirée du mythe de Jonas, était ouverte au public. À l’intérieur: un aquarium regorgeant de poissons.

Archives Ville de Montréal (FLICKR) Le Jardin des merveilles en juillet 1969. À droite: la baleine qui accueillait un aquarium.

Recouvert de neige et paré de quelque 13 000 ampoules, le petit village de Noël abritait notamment une maison en pain d’épice construite à hauteur d’enfant.

Un palais éphémère beaucoup plus imposant et taillé dans la glace était aussi érigé non loin du bassin des otaries. Le design changeait vraisemblablement chaque hiver.

Archives Ville de Montréal (FLICKR) Le palais de glace du Jardin des merveilles à l'hiver 1967

Archives de la Ville de Montréal (FLICKR) Le Jardin des merveilles à l'hiver 1965. Au dernier plan: le palais de glace annuel.

Le Jardin des Merveilles a définitivement fermé ses portes en 1988. À la même époque, des voix s’élèvent pour dénoncer les conditions de captivité de ces animaux, notamment pendant la saison morte. Ils seront finalement vendus à d’autres zoos et jardins zoologiques, dont le Zoo de Granby.

On peut presque dire que le Biodôme, ouvert en 1992, a remplacé le Jardin des Merveilles dans le cœur des Montréalais.

Les photos pour cet article proviennent des Archives de la Ville de Montréal via Flickr