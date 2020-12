On a testé pour vous 10 spiritueux 100% québécois

Qui dit mois de décembre dit Noël, et même sans rassemblements en personne, on se sent festifs et on a envie de goûter aux spiritueux faits au Québec qui ont envahi le marché récemment. Notre journaliste en a testé 10 pour vous, du très populaire gin au rhum, en passant par des liqueurs plus inusitées comme la crème de menthe et un whisky à l’érable! Voici le verdict de notre journaliste - qui se décrit elle-même comme une madame Tout-Le-Monde, pas connaisseuse pour deux cennes!

Le gin bio SAGA Grand Gin (49,75$)

C'est quoi?

La Distillerie Grand Dérangement a lancé SAGA Grand Gin, le premier gin certifié biologique du Québec. Sa jolie bouteille et son bouchon jaune m’ont intriguée; que voulez-vous j’aime toujours l’esthétique d’un produit.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Digne d’un grand gin! On goûte vraiment la baie de genièvre et le soupçon de réglisse et de vanille. J’aime surtout les arômes d’agrumes qui balancent ce gin frais et parfumé.

À boire comment?

En cocktail, ne cherchez pas midi à quatorze heure : dégustez ce produit en formule gin tonic et concombre!

Courtoisie SAGA Grand Gin

Le rhum épicé Rosemont l’Après-Ski (40,75$)

C'est quoi?

La Distillerie de Montréal réchauffe les cœurs en présentant sa bouteille de Rosemont l’Après-Ski, un rhum épicé. Les épices sont donc vraiment au cœur de ce rhum à base de mélasse de fantaisie diluée avec de l’eau et du sucre de canne. Chaque ingrédient est soigneusement choisi pour un mélange de saveurs explosif.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Attendez, je m’y connais en rhum! Comme fière Antillaise, je ne jure que par le rhum haïtien Barbancourt, mais je dois dire avoir été impressionnée par la texture suave de ce rhum très savoureux. On y détecte au goûter le sucre par des notes de caramel, de cannelle et de gingembre.

À boire comment?

À découvrir sur le bord du feu, lors d’une journée froide d’hiver. Je l’ai aussi testé avec une limonade fraîche et c’était délicieux.

Courtoisie Rosemont L'Après-Ski

La nouvelle édition de Pur Vodka (50$)

C'est quoi?

L’entreprise Duvernois Esprits Créatifs collabore avec deux autres entreprises d’ici, Nutrableu et O’Citrus, pour offrir la nouvelle vodka Pur Vodka Série Autographe Édition 03. Ce produit fait de maïs et d’eau de source d’origine glaciaire met en valeur le bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean et le yuzu du Québec et ne sera disponible qu’en édition limitée.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Je dois dire que la couleur pourpre du jus en bouteille est franchement attrayante. Et en bouche? Fruité, duh! Beaucoup de bleuets et de citron sont au cœur de cette vodka aromatisée.

À boire comment?

Pour les amateurs de cocktails à base de vodka, vous serez franchement servis! Pour ma part, je me suis préparé un Cosmo à la Sex and the City!

Courtoisie Pur Vodka Autographe

La crème de menthe Arthur (33,50$)

C'est quoi?

La Distillerie Les Subversifs revisite l’histoire en produisant une crème de menthe, populaire boisson des années 70. Par son nom, celle-ci hommage à Arthur Petrie, précurseur de la scène burlesque montréalaise dans les années 1910 à 1940. Cette crème de menthe est issue d’un mélange d’eau-de-vie de grain et de feuilles de menthe biologique cultivée au Québec.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Pas le choix de voir la vie en rose avec ce liquide qui m’a prise de court avec sa couleur de rose néon! D’abord, ça sent bon. J’adore l’odeur de la menthe. Toutefois, je m’attendais franchement à boire un verre d'une boisson trop sucrée et au goût artificiel, mais j’ai été plutôt conquise par le goût de bonbon «paparman». C’est audacieux comme spiritueux!

À boire comment?

Vive la menthe pour digérer! Après un repas copieux, laissez-vous tenter par ce petit digestif rose sur glace.

Courtoisie Crème de menthe Arthur

L'amaretto Miele (29,65$)

C'est quoi?

Les Spiritueux Iberville proposent Miele, le premier amaretto à comprendre du miel bio du Québec dans sa recette. Produit par les abeilles des ruches de Miels d’Anicet dans les Laurentides, ce délicieux nectar apporte un je-ne-sais-quoi à ce spiritueux.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Je suis déjà une fanatique de la liqueur italienne amaretto! Au nez, les effluves de poire et d’amandes ont séduit mes sens. Ajoutez à cela la douceur du miel! Au goûter, c’est savoureux, riche en bouche, sans toutefois être envahissant.

À boire comment?

Qui dit amaretto dit amaretto sour! Les mixologues ne jurent que par cette recette composée de jus de citron, de glaçons et de sucre granulé! À savourer également en fin de repas!

Courtoisie Miele

Le whisky SAP56 (44,75$)

C'est quoi?

Le processus de récolte et de transformation de l’eau d’érable utilisée pour concocter cette boisson se déroule sur une période de 56 jours, d'où son nom.. Le whisky canadien classique et raffiné est vieilli en barrique de chêne flambé et assemblé au sirop d'érable de catégorie A.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Le whisky n’a jamais été mon spiritueux préféré. Cependant, j’aime le fait qu’il contient 50% moins de sucre que les liqueurs traditionnelles. En bouche, on y détecte le goût subtil et sucré de sirop d’érable et un petit caractère boisé.

À boire comment?

On peut le déguster aussi bien en apéritif qu'en digestif. En formule cocktail, le traditionnel Old Fashioned avec zeste d’orange et glaçons ravira les amateurs de whiskys tout comme les initiés.

Courtoisie Whisky SAP56

La vodka Aupale (44,25$)

C'est quoi?

Fondée à Montréal, l’entreprise Aupale a élaboré une vodka haut de gamme à partir de maïs canadien de première qualité et de l’eau de source provenant du Grand Nord canadien. Distillée sept fois, cette vodka présente un goût neutre.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Cette vodka n’a rien à envier aux autres grands noms du monde. C’est très léger en bouche. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais j’y détecte des notes subtiles d’agrumes.

À boire comment?

On fait simple : vodka-soda pour goûter à la pureté de cette vodka onctueuse. Pour ceux et celles qui préfèrent les jus de fruits, on opte pour vodka et jus d’orange ou jus de canneberge.

Courtoisie Aupale

Le gin au pamplemousse de La Distillerie 3 Lacs (44,25$)

Quoi ?

La Distillerie 3 Lacs de Valleyfield a lancé en juin dernier son deuxième gin aux saveurs de pamplemousse et de romarin. C’est l’écorce de pamplemousse biologique, macérée pendant 24 heures, qui confère à ce gin son goût surprenant.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

J’adore le pamplemousse et ce gin goûte véritablement cette agrume à l’essence amère. J’ai également été séduite aussi par la jolie bouteille de type artisanal. Et que dire de l’odeur de ce gin : herbacé, fruité et gourmand!

Comment?

Voici l’une de mes recettes favorites trouvé sur le site de la Distillerie 3 Lacs : «Rudolph El Picante» avec gin au pamplemousse, jus de pamplemousse, jus de lime frais, sirop de gingembre, soda et des tranches de jalapeño.

Courtoisie La distillerie des 3 lacs

Le LS Cream, une boisson crémeuse primée (28,80$)

C'est quoi?

L’homme d’affaires Steven Charles s’est inspiré de ses origines et de la boisson haïtienne Kremas pour la création du LS Cream. Cette crème-liqueur est une combinaison d'alcool pur, de lait condensé, de noix de coco et d'épices comme la cannelle et l’anis. D’ailleurs, le produit a reçu une médaille d’argent au World Spirit Competition de San Francisco, puis une en or au WSWA Spirit Competition à Las Vegas.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Ayant grandi moi-même au sein d’une famille haïtienne, j’ai eu un grand plaisir à découvrir cette nouvelle version commerciale de la boisson des Fêtes que nos mères et nos grands-mères préparaient. J’y ai retrouvé les effluves de mon enfance, telles que la vanille, la noix de coco et le rhum. On y goûte les Caraïbes!

À boire comment?

Comme toutes les boissons-crèmes, ajoutez une once de LS Cream dans un bon café et garnissez le tout d’une crème fouettée et de copeaux de cacao. Le tour est joué!

Courtoisie LS Cream

Le brandy Georges-Etienne (45,25$)

C'est quoi?

Le domaine Lafrance, reconnu particulièrement pour ses cidres de glaces, offre également une gamme de spiritueux dont le délicieux brandy Georges-Etienne. Ce produit est élaboré à la manière des meilleurs calvados avec le vieillissement des pommes, durant 3 ans en fût de chêne.

Mon palais de non-connaisseuse dit :

Les trois mots qui me viennent en tête sont : sucre, vanille et pommes. C’est agréable en bouche, car j’ai l’impression de boire une tarte aux pommes alcoolisée!

À boire comment?

À déguster en fin de soirée, lorsqu’il fait froid dehors ou à la fin d’un souper généreux. Ce brandy peut être servi sur glace ou en formule cocktail en ajoutant des agrumes.