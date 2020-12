À l’aube d’un spectacle Juste pour rire

La finale de l’émission «Le prochain stand-up» sera diffusée jeudi soir et déterminera qui des quatre finalistes deviendra la prochaine vedette de l’humour au Québec en ayant la chance de présenter un spectacle d’une heure lors de l’édition 2021 du Festival Juste pour rire.

La première saison de la compétition «Le prochain stand-up» diffusée sur Noovo tire à sa fin, et ce sont les humoristes Coco Béliveau, Val Belzil, Simon Delisle et Charles Deschamps qui ont réussi à se tailler une place en finale.

Animée de main de maître par l’humoriste Marie-Lyne Joncas, cette première saison aura vu défiler 36 humoristes de la relève qui auront tenté de séduire au cours des 13 épisodes un public en salle, dont la capacité a été réduite en raison des contraintes reliées à la COVID, ainsi que les juges Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot.

Portraits

Covo Béliveau est originaire de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, et s’est démarquée tout au long de la saison par son humour franc, souvent politique et féministe. Son deuxième spectacle solo, intitulé «Laide», porte sur les standards de beauté et la discrimination reliée au poids.

PHOTO COURTOISIE

«Elle fait des numéros avec un très fort message, très féministe, c’est une fille qui va pousser ses idées dans ses numéros, a décrit Marie-Lyne Joncas. Avant, elle n’osait pas tant que ça, et maintenant, elle a décidé d’être vraiment plus tranchante. C’est à la fois léger et drôle, mais en même temps avec un message super profond, elle réussit à passer plusieurs idées à travers ses numéros.»

Originaire de Québec, Val Belzil s'est lancée en humour à l’âge de 43 ans avec un premier «Open mic». Depuis, elle cumule les expériences de scène et a suivi en 2019 des ateliers et des cours du soir à l’École Nationale de l’humour pour perfectionner son travail.

PHOTO COURTOISIE

«Pour moi, Val Belzil, c’est l’inspiration, c’est la fraîcheur, c’est la nouveauté, c’est une fille qui vient de commencer, qui est déjà super solide et qui est vraiment rafraîchissante, a poursuivi l’animatrice. C’est comme si elle était sortie d’une boîte à surprises et qu’on se demandait "Voyons donc, elle était où avant ? Comment ça on ne la connaît pas plus?"»

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010, Simon Delisle a déjà beaucoup de métier et peaufine son style et son écriture depuis maintenant 12 ans. Il a notamment été auteur sur plusieurs projets et one-man-shows d’humoristes aujourd’hui bien établis.

PHOTO COURTOISIE

«Simon, c’est le vieux routeur, c’est l’expérience, c’est la force, c’est l’aplomb, c’est un gars qui est sans faille pour moi, a soutenu Marie-Lyne Joncas. C’est quelqu’un de tellement respecté dans le milieu de l’humour, de tellement aimé. Si tu veux avoir de bons textes, tu demandes à Simon Delisle de t’aider. Si tu organises un show d’humour et tu veux être sûr que ta soirée va bien aller, et bien invite Simon parce que tu le sais qu’il va faire un numéro et qu’il ne décevra jamais personne.»

Enfin, Charles Deschamps vient du milieu des bars et a été longtemps professionnel de BMX dans une ancienne vie. Il est un des six propriétaires du Bordel Comédie Club, a fait la première partie de l’humoriste Martin Perizzolo et poursuit actuellement le rodage de son premier spectacle solo.

PHOTO COURTOISIE

«Charles, c’est un travaillant, c’est un persévérant, c’est un grand connaisseur du milieu de l’humour, a indiqué l’animatrice. Son grand rêve, c’est de faire un numéro épique, un numéro dont on se rappelle, comme "Le point G" de Lise Dion par exemple. Il a fait un numéro sur la mort de son père au "Prochain stand-up" et, pour moi, c’est ce genre de numéro là. Maintenant, il est à sa place, sur son "x", il a vraiment évolué dans les dernières années, c’est fou à quel point il est rendu bon sur un stage.»

Le gagnant ou la gagnante du concours deviendra collaborateur ou collaboratrice sur les ondes d’Énergie, décrochera une bourse d’une valeur de 5000 $ et aura l’opportunité de présenter un spectacle lors de l’édition 2021 du Festival Juste pour rire.

La finale de la compétition «Le prochain stand-up» sera présentée jeudi soir à 20h sur Noovo et Noovo.ca.