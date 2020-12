Igloofest fera danser les gens à la maison

Le festival de musique électronique Igloofest proposera aux adeptes de musique électronique une programmation hivernale entièrement numérique et les invitera à s’amuser à la maison.

Le «festival le plus froid au monde», qui se tient normalement sur quatre fins de semaine dans le Vieux-Port de Montréal, prévoit une brochette d’humoristes en plus de quelques prestations musicales de DJ locaux et plus encore, promettent ses organisateurs. Une boutique en ligne est maintenant disponible et mettra en vente la marchandise officielle, disponible en quantités limitées. Le public pourra notamment y retrouver l’une des tuques vendues sur le site au fil des éditions ainsi que les chandails de hockey Igloofest.

Le festival, qui célèbre son 15e anniversaire cet hiver, s’est associé avec la compagnie montréalaise Robin des bas; pour chaque paire de bas vendue en ligne, une autre sera offerte à une personne en situation d’itinérance.

L'an dernier, plus de 82 000 personnes étaient aller danser à Igloofest.

Plus de détails sur la programmation sont attendus vers la fin janvier, souligne l’organisation par communiqué.