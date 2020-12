L’intégrale d’Harmonium en symphonique

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur :

Album : Histoires sans paroles - Harmonium symphonique

Les adeptes du mythique groupe québécois Harmonium seront certainement charmés par la proposition : l’intégrale de l’œuvre du groupe en version symphonique, interprétée par les 68 musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal. Une entrevue avec l’auteur-compositeur-interprète Serge Fiori, qui a également coréalisé l’album avec le chef d’orchestre Simon Leclerc, sera diffusée aujourd’hui à 21h sur ICI Première. L’album complet de 140 minutes sera également diffusé sur ICI Musique à minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre.

L’album «Histoires sans paroles - Harmonium symphonique» est disponible depuis le 4 décembre via harmoniumsymphonique.com.

Je reste :

Cinéma

Warrior

Réalisé en 2011 par Gavin O'Connor, le film «Warrior» dresse le portrait de deux frères, Tommy, un ancien marine, et Brendan, un professeur de physique, qui tenteront d’échapper à leurs difficultés respectives en rejoignant un tournoi d'arts martiaux mixtes, une discipline dont ils sont déjà spécialistes. Leur relation, très tendue et marquée par l’amertume, ne s’améliorera pas à mesure que le tournoi approche.

Disponible depuis le 1er mai sur Netflix

Livre

Danger d’extinction

Le célèbre intellectuel et linguiste Noam Chomsky propose ici avec «Danger d’extinction : Changements climatiques et menace nucléaire» un court essai à travers lequel l’auteur rassemble les menaces du réchauffement climatique et celles des catastrophes nucléaires dans la façon dont elles devraient être envisagées. La solution selon Noam Chomsky : une réponse de portée mondiale, et plus particulièrement l’élaboration de traités internationaux contraignants sur le climat et l’armement.

En librairie depuis le 16 novembre

Documentaire

Le livre de la Toundra

Alors que les températures de l’hiver semblent s’installer durablement, la plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis le 4 décembre trois films bien ancrés dans l’imaginaire nordique, dont le documentaire «Le Livre de la Toundra - Un conte de Vukvukai, Petit-rocher», de Aleksei Vakhrushev. On y suit le parcours de Vukvukai, un vieil homme qui élève des rennes depuis 72 ans en Tchoukotka, une région isolée de la Russie. Son mode de vie ainsi que celui de sa communauté nomade se retrouvent néanmoins de plus en plus menacés par la modernité.

Disponible depuis le 4 décembre sur Tënk

Web

COVID : Gérer dans la tempête

L’émission Enquête propose à travers ce deuxième épisode de «Gérer dans la tempête» une incursion dans le quotidien de trois entrepreneurs qui ont dû naviguer dans les eaux troubles de la pandémie de la COVID-19 depuis les neuf derniers mois. La journaliste Julie Dufresne et le réalisateur Luc Tremblay accompagnent également le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

Disponible depuis le 3 décembre sur Tou.tv

Livre

La pensée végane

Pour tous les curieux et curieuses des fondements philosophiques et intellectuels du mouvement végane, le professeur et auteur Renan Larue rassemble à travers ce volumineux ouvrage 50 regards sur la condition animale. Le livre comprend des contributions de plusieurs intellectuels, militants et professeurs qui tentent de nourrir un débat devenu aujourd’hui nécessaire.

En librairie depuis le 9 novembre

Web

Planète - Les mondes intérieurs

L’émission Découverte propose ici le premier épisode de la série Planète, une série cherchant à raconter l’histoire de notre système solaire à l’aide des plus récentes données scientifiques. Dans le premier épisode, intitulé « Les mondes intérieurs», on explore les quatre planètes les plus rapprochées du Soleil, soit Mercure, Vénus, la Terre et Mars.

Disponible depuis le 6 décembre sur tou.tv

Télé

L’école de demain

Le documentaire «L’école de demain», porté par l’animatrice Kim Rusk, cherche à réfléchir à différentes méthodes d’enseignement plus alternatives ainsi qu’aux nombreuses façons de moderniser les installations des écoles du Québec et qui pourraient à terme améliorer la réussite scolaire. Plusieurs initiatives, provenant du Québec comme d’ailleurs dans le monde, sont présentées.

Ce soir à 20h sur Canal Vie

COURTOISIE CANAL VIE Kim Rusk repense nos écoles dans le documentaire «L'école de demain», à voir à Canal Vie le mercredi 9 décembre 2020.

Album

Dan Bigras X 4

L’auteur-compositeur-interprète Dan Bigras propose ici avec «Dan Bigras X 4» un album double live enregistré au Théâtre Petit Champlain, à Québec, en février dernier. Sur ce nouvel album, qui sera le dernier de sa carrière, le chanteur est entouré des musiciens Audrée-Anne Tremblay au violon, Jean-François Déry à la basse et Louis Gagné à la batterie.

Disponible depuis le 27 novembre