Non, le gouvernement n’a pas autorisé un groupe de citoyens à se rassembler pour surveiller les rassemblements

Une multitude d’utilisateurs de Facebook ont été au pris au piège par les membres d'une page satirique intitulée Les dénonciateurs pandémiques, et gérée par des trolls qui se font passer pour une police citoyenne.

Les gestionnaires de celle-ci font semblant d'être un groupe de citoyens très motivés à dénoncer aux autorités les personnes qui se rassemblent. Ils mentionnent parfois que le gouvernement serait d'accord avec leur initiative, ce qui n'est pas vrai.

Une des 40 trolls du groupe a notamment écrit sur la page qu’elle instaurerait une vigile d’une centaine de personnes qui aurait pour but de se promener dans les rues pour dénoncer à la police les contrevenants au décret interdisant les rassemblements. Selon cette publication, le Dr Horacio Arruda et François Legault «saluait» l’initiative, ce qui est évidemment faux.

Plus de 450 personnes ont répondu positivement pour participer à la vigile de Noël. J'ai reçu énormément de menaces et... Publiée par Les dénonciateurs pandémiques sur Samedi 5 décembre 2020

Les réactions ont été immédiates. «Ça s’est rendu même en Europe. Des milliers de partages sur des centaines de pages, même des blogueurs français de la plateforme TikTok en ont parlé», indique l’administrateur de la page.

Ce coup a aussi suscité du désarroi auprès de certains Québécois dont Pierre Dion, cette homme Terrebonne, arrêté mercredi matin à son domicile pour avoir proféré des menaces envers le premier ministre François Legault sur les médias sociaux. Dans une vidéo, ce dernier s'insurgeait face à l'existence du groupe de dénonciateurs.

Débats

La page a été créé pour lancer des débats sur les rassemblements et les dénonciations.

Les gestionnaires de la page se définissent comme des gens qui vont faire dans «l’éthiquement douteux» afin d’hameçonner les gens qui vont réagir, un principe semblable à celui des caméras cachées humoristiques, indique la personne responsable de la page. «Contrairement à ce qui est véhiculé, la plupart des trolls ne font pas d’intimidation, ce sont eux qui se font intimider et menacer, c’est un peu le but recherché.»

Des publications partagées sur la page exposent d'ailleurs des commentaires haineux reçus par les gestionnaires de celle-ci.

Pour réussir leur coup, certains trolls ont infiltré des groupes de citoyens qu’ils qualifient de «conspirationnistes» ou qui «gèrent mal leur colère» selon eux.

Les dénonciateurs pandémiques confirment que personne d’entre eux ne va réellement chercher et dénoncer des personnes qui se sont rassemblées. «On est comme tout le monde, on trouve tous ça plate de ne pas pouvoir fêter Noël en famille, on fait avec c’est tout», dit le responsable.

Les gestionnaires de la page ont l'intention de continuer à l'alimenter.