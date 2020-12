Que signifie l’approbation du vaccin de Pfizer/BioNTech par Santé Canada?

Quatre millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech seront livrées au Canada entre décembre 2020 et mars 2021.

• À lire aussi: Santé Canada approuve le vaccin de Pfizer/BioNTech

Alors que Santé Canada a donné le feu vert au fabricant, mercredi, voici tout ce qu'il faut savoir sur le premier vaccin contre la COVID-19 à arriver au pays.

Un processus d’approbation accéléré

Le processus d’approbation du vaccin a été entamé le 9 octobre dernier. Le vaccin a fait l'objet d'un examen qui a été réalisé plus rapidement qu'à l'habitude par des scientifiques indépendants.

Le fabricant a dû fournir différentes données collectées lors des essais cliniques.

Résultat de l'examen: le vaccin de Pfizer serait sans risque pour la vie, a annoncé Santé Canada.

Santé Canada a autorisé le vaccin contre la #COVID19 de Pfizer et BioNTech. Après un examen minutieux et indépendant des données, Santé Canada a jugé que ce vaccin répond aux exigences canadiennes d'innocuité, d'efficacité et de qualité. https://t.co/MtIl5eAcke#VaccinCOVID pic.twitter.com/uLREOsRQQM — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) December 9, 2020

Des données démographiques et des garanties de qualité ont également prouvé l’efficacité du vaccin.

«C’est un jour à marquer au fer rouge pour les Canadiens», s’est réjoui le premier ministre Justin Trudeau.

Mise à jour concernant le vaccin de Pfizer-BioNTech qui vient d’être autorisé par Santé Canada : 30 000 doses du vaccin arriveront dès lundi aux 14 points d’expédition à travers le pays. Jusqu’à 249 000 doses arriveront ce mois-ci, suivies de millions d’autres par la suite. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 9, 2020

Des vaccins d’ici lundi

Les premiers vaccins de Pfizer seront livrés d’ici lundi dans 14 centres de vaccination au pays, dont deux au Québec. Les résidents en CHSLD seront les premiers à recevoir le vaccin.

La province devrait recevoir 1,3 million de doses d’ici le 31 mars, a affirmé le premier ministre Legault.

#COVID19 Le Québec est prêt, même dès la semaine prochaine, à vacciner les premiers Québécois contre la COVID. C’est une excellente nouvelle, mais ce n’est pas le moment de relâcher les mesures, car le vaccin ne guérit pas les patients atteints de la COVID.https://t.co/lhp5qtIcjZ pic.twitter.com/kXnyBtyJN3 — Christian Dubé (@cdube_sante) December 7, 2020

«Si on est capables d’avoir le tiers [des doses] d’ici les trois prochains mois, on devrait être capables de vacciner tout le monde, la situation va beaucoup s’améliorer au Québec. On voit la lumière au bout du tunnel», a-t-il indiqué.

Mise en garde pour les personnes allergiques

Santé Canada a été talonné par les journalistes mercredi en lien aux réactions allergiques qu’on eues deux citoyens en Angleterre lors de la première vague de vaccination.

L'organisme fédéral, qui affirme être contact avec les autorités au Royaume-Uni pour obtenir plus de renseignements sur ces incidents, ne recommande pas le traitement à ceux qui ont déjà eu de graves réactions allergiques à des vaccins.

AFP

Au Royaume-Uni, le vaccin de Pfizer est également déconseillé aux personnes avec des antécédents d’allergies ou qui portent des injecteurs d’adrénaline.

Les deux personnes qui ont eu des réactions allergiques lors de la première phase de vaccination au Royaume-Uni sont rétablies.

Des vérifications pendant 2 ans

Des tests seront menés sur des participants pendant deux ans pour vérifier l'efficacité du vaccin dans le temps.

Santé Canada mènera également des études complémentaires afin de tester le vaccin sur des personnes de moins de 16 ans.

AFP Le chef du Parti conservateur du Canada Erin O'Toole en août 2020 sur la colline parlementaire à Ottawa.

«Plus d’informations les Canadiens auront, plus ils seront en confiance», a déclaré le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, en mêlée de presse.

• À lire aussi: Vaccin au Canada: entre espoir et complexité

Le vaccin Moderna approuvé prochainement

Le Canada devrait recevoir deux millions de doses du vaccin de Moderna en 2021, après son approbation par Santé Canada.

On ne sait pas encore quand le vaccin sera approuvé par Santé Canada, mais on sait qu'il sera acheminé en priorité aux territoires du Grand Nord, puisqu'il se converse plus facilement que le vaccin de Pfizer.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI Le sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, a affirmé le jeudi 26 novembre 2020 qu’Ottawa anticipe l’arrivée d’environ six millions de doses des éventuels vaccins de Moderna et de Pfizer à compter de janvier 2021. CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Sept autres candidats ont été retenus par Santé Canada, dont ceux d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de Novavax, de Medicago, et de SanfoiPasteur/GlaxoSmithKline.