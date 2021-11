Bûches de Noël: où commander les meilleurs desserts des Fêtes [2021]

Partager







Même si on ne sait pas encore à quoi Noël va ressembler cette année, il n'y a pas d'excuses pour ne pas s'offrir une bonne bûche traditionnelle le soir du réveillon.

Comme toujours, plusieurs établissements locaux ont mis la main à la pâte afin de vous offrir une multitude de produits festifs qui sauront ajouter de la magie à vos célébrations.

Voici donc 12 endroits où commander les meilleures bûches de Noël!

Cette boulangerie vous donne l’occasion de choisir parmi trois différentes saveurs de bûches. Les becs sucrés seront comblés par les saveurs offertes: La Royale (chocolat noir, croustillamy praliné), la Fleury (crémeux de marron, biscuit, poire pochée aux cinq épices) et la Montebello (biscuit pistache, crème de pistache, compotée de fraise et mascarpone). Toutes les commandes doivent être passées avant le 22 décembre 2021.

Plusieurs succursales

Ces artisans ont concocté cinq différentes bûches glacées qui épateront la galerie. Sur leur site, vous retrouverez trois bûches de différentes saveurs, une bûche 100% végane et sans gluten, ainsi qu’une bûche surprenante en forme d’igloo. Même si ces bûches sont glacées, elles vous réchaufferont le cœur, c’est garanti! Les prix varient entre 34$ et 70$.

Plusieurs succursales

Cette année, Arhoma vous offre trois saveurs de bûches et un dessert végétalien à faire saliver qui seront dévoilés sous peu. Dès le 1er décembre, vous pourrez réserver votre dessert sur le site Internet et à vous rendre en boutique afin d’aller le récupérer. Pssst! Un calendrier de l'avent alliant chocolats noirs et chocolats au lait est aussi disponible.

Plusieurs succursales

Pour le temps des Fêtes, cette boulangerie vous offre d’alléchantes options de bûches et de bûchettes de Noël. Les Montréalais peuvent se procurer une bûchette à déguster en solo pour la modique somme de 5,50$ ou encore se procurer une délicieuse bûche de Noël pour 8 ou 12 personnes. Les prix varient entre 29,95$ et 59,95$, tout dépend de la saveur et du nombre de portions désirées.

Plusieurs succursales

À la boutique Sachère Desserts située dans le Village, trois choix de bûches vous sont offerts dès le 7 décembre et il y en a pour tous les goûts. La bûche Fresca (marmalade et ganache montée au pamplemousse, mousse et gâteau huile d’olive et sésame noir), la Genmaicha (mousse légèrement infusée au thé vert Genmaicha de Camelia Sinensis, gelée de poire, crémeux vanille et biscuits au matcha et amandes et gâteau vanille sans gluten) et . l'Amatika Végane (ganache Amakita, mousse Inspiration Amande, crémeux banane, gâteau chocolat noir végane, granola chocolat et sarrasin). Elles sont disponibles pour vos précommandes en ligne en trois formats différents, la bûchette 2-3 , le format 4-6 et le format 8-10 personnes. Vous pouvez les précommander entre 30$ et 65$, à partir du site Internet.

1274, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Si vous cherchez une bûche ultradécadente, c'est chez CRémy qu'il faut vous rendre. La pâtisserie, qui est reconnue pour ses incroyables beignes, célèbre ses 10 ans cette année et propose, pour l'occasion, une belle série de bûches à l'image de leurs employés. Parmi les choix, vous retrouverez la Nicolas (bûche glacée au café et à la citrouille), la Cédric (végane au chocolat au lait de soya et miso), la Valentin (chocolat, caramel et tompinambour) et la Valérie (bûche géante au Ferrero Rocher). Passez votre commande sur le site Internet.

2202, avenue du Mont-Royal Est, Montréal



Pour ceux qui ont la dent sucrée, les bûches de la Fabrique Caramel sont un incontournable. Trois bûches sont disponibles cette année. Parmi celles-ci, vous trouverez la bûche Chocolat, café et caramel (brownie chocolat noir et sarrasin, mousse aux deux chocolats, crémeux café, petit croustillant cacao et sarrasin et glaçage caramel café), la bûche Framboise & pistache (base de croustillant praliné pistache maison, chocolat blanc et flocons de maïs, mousse à la framboise du Québec, gâteau vanille et panna cotta vanille, ganache chocolat blanc) et la bûche Noisette, caramel et épices (biscuit roulé aux épices, mousse au praliné noisette maison, glaçage caramel salé et noisettes pralinées). Les bûches sont disponibles en format de 6-8 portions ou 10-12 portions. Vous pouvez passer votre commande en ligne!

1308, Fleury Est, Montréal

Les bûches de Noël seront en vente à partir du 24 novembre sur le site Internet de Patrice Pâtissier. Trois buches seront disponibles: praliné noisette et café, pomme, canneberge et thé chaï et finalement chocolat noir pacanes et clémentine. Les bûches sont vendues à partir de 32$ pour 5-6 personnes. L'engouement autour des bûches du chef Patrice Demers est énorme cette année, faites vite pour réserver!

2360, rue Notre Dame O #104, Montréal

Le comptoir à crème glacée qui fait voyager a décidé de poursuivre son concept à travers trois bûches de Noël! Il est donc possible de commander, dès maintenant, les bûches «De Paris à Bombay», «Baklava» et «La fleur des neiges» qui est végane et sans gluten. Vous aurez deviné que chacun des desserts représente différents continents. Les prix varient de 31 à 64$, selon la taille et la saveur.

3813-A, rue Saint-Denis, Montréal

La pâtisserie Madeleine propose à la commande de sublimes bûches 100% végétaliennes. La première consiste en une bûche aux marrons (biscuit moelleux aux marrons, marrons confits, compotée de canneberge et mousse vanille de Magadascar), la deuxième sera à la pistache et à la fleur d'oranger (croustillant pistache, biscuit amande et pistache, crème brulée pistache et une mousse à la fleur d'oranger.) et la troisième sera un croustillant au dulce (biscuit roulé au chocolat qui renferme un crémeux au dulce, mousse au chocolat et à la fève de tonka). Les bûches sont disponibles en format pour 4-5 personnes ou 8-10 personnes. Vous pouvez passer votre commande directement en boutique ou par téléphone au 438-375-1952.

2105, rue Beaubien E, Montréal

L'Épicerie végane située sur l'avenue du Mont-Royal Est propose une bûche de Noël pour 8 personnes au fruit de la passion et au dulce de leche. Ce mélange de saveur frais et gourmand se démarque par son originalité. La bûche est composée d'une mousse au fruit de la passion et à la vanille, d'un biscuit moelleux Joconde et de dulce de leche maison. Vous pouvez déjà passer votre commande et la bûche pourra être récupérée entre le 8 et le 24 décembre à l'épicerie. Elle coût 48$.

2250 avenue du Mont-Royal Est, Montréal



Les amateurs de gâteaux au fromage voudront certainement une bûche par Le Cheesecake Bar! L’établissement propose cinq saveurs : délice aux fraises du Pôle Nord, pâte à biscuits brownie du Père Noël, velours rouge de Rudolph, tiramisu de Mère Noël et gâteau d’elfe néopolitain. Vous pouvez passer une commande dès maintenant sur le site. La bûche coûte 48$ peu importe la saveur.

274 boulevard Sainte-Rose, Laval

175 boulevard Maloney Est, Gatineau

Petit bonus... Le Cavalier Petrone

Deux saveurs de bûches, en format six portions, sont disponibles à cette pâtisserie et chocolaterie du sud-ouest de Montréal. La bûche pêche, pacane, ivoire et vanille et la bûche Caramélia, sablé breton, caramel et dulcey. À 45$ chacune, vous serez épatés de leur beauté, et de leurs saveurs incroyables. Elles sont disponibles dès maintenant, en prévente. Tous les ans, les quantités sont hyper limitées! Ça part TRÈS vite.

2423, rue Centre, Montréal

