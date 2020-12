Simon Delisle, grand lauréat de la compétition «Le prochain stand-up»

C’est l’humoriste Simon Delisle qui a réussi à remporter la finale de la compétition Le prochain stand-up diffusée jeudi soir, décrochant du même coup une bourse de 5000$ et la chance de présenter un spectacle d’une heure lors de l’édition 2021 du Festival Juste pour rire.

«Il était prêt à ça, c’est son moment, commente avec assurance l’humoriste Marie-Lyne Joncas, animatrice de la compétition. Il a travaillé pour ça dans les dernières années, il a du stock en masse pour faire un show d’une heure l’année prochaine, et même beaucoup plus qu’une heure.»

Photo courtoisie. Vivien Gaumand

Les quatre finalistes, Coco Béliveau, Val Belzil, Simon Delisle et Charles Deschamps, prenaient part à la dernière étape de cette première saison de la compétition Le prochain stand-up et devaient séduire à la fois le public et les juges Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot.

«Il nous a montré aussi, pendant la compétition, tout l’éventail de son talent, que ce soit par l’anecdote ou par le “une ligne, un punch”, poursuit l’animatrice. Il a fait un numéro spécial qu’il a écrit pour la finale, et ça aussi, pour moi, ça démontre que c’est quelqu’un qui a du “guts” et un aplomb terrible parce qu’il n’a pas eu vraiment le temps pour le roder. C’est à la finale qu’on a vu l’expérience ressortir.»

PHOTO COURTOISIE

Simon Delisle, diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010, perfectionne son style et son écriture depuis maintenant plusieurs années. S’il demeure relativement méconnu du grand public, il a néanmoins déjà laissé une marque hautement enviable auprès de ses pairs. «C’est quelqu’un de tellement respecté dans le milieu de l’humour, de tellement aimé», indique Marie-Lyne Joncas. Il a d’ailleurs collaboré à l’écriture de plusieurs one-man-show d’humoristes aujourd’hui bien établis.

Photo courtoisie. Vivien Gaumand Les trois juges de la compétition «Le prochain stand-up» : P-A Méthot, Mariana Mazza, Louis Morissette.

Compte tenu des mesures sanitaires causées par la pandémie de la COVID-19, les numéros des quatre humoristes ont été préalablement enregistrés dans une salle en dehors de Montréal, hors de la zone rouge, puis présentés sur grand écran le soir de la finale. Les trois juges ont d’abord sélectionné les deux humoristes qui se sont le plus démarqués, et le vote du public, sur place lors de la présentation des numéros, les a départagés.

Enfin, bonne nouvelle pour les fans de l’émission comme pour les humoristes de la relève : la compétition «Le prochain stand-up» a été renouvelée pour une deuxième saison.

Les treize épisodes de la compétition sont disponibles sur Noovo.ca.