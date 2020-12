COVID-19: vers un resserrement des mesures sanitaires en début de semaine prochaine

À moins d’un revirement, des restrictions supplémentaires seront annoncées en début de semaine prochaine pour tenter de freiner la propagation du virus durant le temps des Fêtes.

«La situation qu’on a actuellement, on ne peut pas tolérer qu’elle demeure au niveau où elle est là. (...) Si la situation reste comme ça, on va être obligé d’ajouter des restrictions, à moins que les Québécois se mettent à respecter davantage les mesures déjà en place», a confié vendredi François Legault.

Le gouvernement évalue actuellement plusieurs scénarios de reconfinement du Québec, qui viseraient les entreprises non essentielles. Une «pause» de l'économie plus ou moins longue quelque part entre le 17 décembre et le 11 janvier est à l'étude, a révélé Le Journal plus tôt cette semaine.

Pour une rare fois depuis le début de la pandémie, le premier ministre n’était pas accompagné du Dr Horacio Arruda. Puisque la conférence de presse portait également sur le bilan parlementaire du gouvernement, M. Legault n’a pas souhaité mélanger politique et Santé publique.

Malgré le resserrement des règles anticipé, les Québécois pourraient avoir droit à un petit cadeau de Noël. Le gouvernement songe à permettre des rassemblements extérieurs pour les Fêtes, dans le respect des règles sanitaires.

Rappelons que les réunions familiales ou entre amis dans les maisons seront interdites pour Noël et le Jour de l’An.