Les femmes au podium

Coup de cœur

BALADO

Elles brillent

L’animatrice Geneviève Tardif voue une admiration sans bornes pour les athlètes, mais particulièrement aux athlètes féminines, qui ont su se démarquer dans leur discipline respective. Dans ce nouveau balado, elle s’entretient avec des stars du sport, qui ont tout sacrifié pour leur carrière. À son micro, on retrouve entre autres la boxeuse Kim Clavel qui revendique des rounds de trois minutes comme les hommes, au lieu de 2 minutes. Il y a aussi Jennifer Abel, seule femme noire à avoir remporté une médaille olympique en plongeon ou encore Marilou Duvernay-Tardif, skieuse et sœur de la vedette de la NFL, Laurent Duvernay-Tardif. * Sorti le 1er décembre - Disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Google Play, Balado Québec

Je sors

ACTIVITÉ

L’Odyssée le réconfort de l’hiver

XP_MTL use encore de créativité pour amener la magie de Noël au centre-ville de Montréal. C’est dans un parcours d’installations géantes contemplatives et immersives que les Montréalais découvriront leur ville sous un autre angle. Ne manquez pas les géantes casse-noisettes d’une hauteur de 10 mètres sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Stanley et Peel, ni le magnifique sapin géant illuminé ou encore les superbes vitrines de Noël sur la rue Sainte-Catherine. * Tout le mois de décembre - sur la rue Sainte-Catherine entre les rues de la Montagne et le boulevard Robert-Bourassa

ACTIVITÉ

Défilé magique du temps des Fêtes

Si vous habitez l’Ouest de la Ville ou que vous avez le goût de vous imprégner des festivités de Noël, rendez-vous à la Ville de Dollard-des-Ormeaux, qui organise le Défilé magique du temps des Fêtes. Des voitures allégoriques se déplaceront sur deux trajets de 15 kilomètres chacun pour une durée de 3 heures. Accompagnant ces voitures, des lutins rapporteront de la bonne humeur aux enfants de la Ville et cueilleront leurs lettres destinées au père Noël. En outre, des denrées non périssables seront aussi ramassées. * Ce dimanche à partir de 10h - 12 001 rue Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

Je reste

TÉLÉ

Show du Refuge

Le Show du Refuge souffle déjà ses 30 bougies cette année! Pour cette édition revisitée, dû à la COVID-19, Dan Bigras, porte-étendard de l’événement, s’entoure d’artistes bien connus d’ici tels que Mélissa Bédard, Brigitte Boisjoli, Lara Fabian, Lulu Hughes, Bruno Pelletier ou encore Sans Pression au Théâtre Paradoxe. Le public est convié à assister à ce spectacle en mode virtuel, qui vous promet surprises et beaucoup d’émotions. D’ailleurs, depuis 30 ans, Le Refuge des Jeunes sauve des vies et aide des jeunes hommes de 17 à 25 ans à se sortir de la rue. * Ce dimanche à 20h ICI Télé

ACTIVITÉ

Noël au Complexe Desjardins

Alors que plusieurs enfants ne pourront pas partager leur liste de cadeaux au père Noël dans les centres commerciaux, voilà que le Complexe Desjardins invite les parents à prendre rendez-vous en ligne avec le secrétaire du père Noël pour une rencontre sur ZOOM, depuis le confort de son salon au pôle Nord. De plus, il sera possible de magasiner ses cadeaux de Noël grâce à la boutique en ligne du complexe Desjardins, afin de commander et recevoir ses achats en moins de 24 heures et gratuitement!

* Du 2 au 24 décembre - Rendez-vous au https://complexedesjardins.com/fr/nos-evenements/rencontres-avec-le-p%C3%A8re-no%C3%ABl

TÉLÉ

Astérix et Cléopâtre

Pour tous les fanatiques de cinéma des fêtes, Télé-Québec nous prépare sa traditionnelle programmation : Ciné-Cadeau. Ce dimanche soir, le classique indétrônable Astérix et Cléopâtre vous attend! Les deux héros gaulois soient Astérix et Obélix prêtent main-forte à la reine d’Égypte, qui doit bâtir en un temps record, un temple pour défier César, l’empereur de Rome. *Dimanche à 18h30 à Télé-Québec

CONCERT

Noël avec Mario Pelchat

Que diriez-vous d’assister à un concert de Noël dans le confort de votre salon? C’est ce que vous propose l’Orchestre symphonique de Longueuil et son maestro Alexandre Da Costa avec le grand concert de Noël numérique, mettant en vedette l’invité spécial Mario Pelchat. Au programme, on prévoit la musique de Casse-Noisette, des classiques symphonisés de chansons de Noël, interprétés par Mario Pelchat et une création spéciale du compositeur et chef en résidence de l’Orchestre, Airat Ichmourato. *Du 10 décembre jusqu’au 24 décembre- Pour faire l’achat du concert de Noël, visitez le www.osdl.ca

ROMAN

Une douleur blanche

Dans une ville portuaire quasi-fantôme en France, le héros et narrateur de l’histoire rentre chez lui. C’est après un long séjour au Brésil, qu’il prend la route vers sa ville natale. Sur son chemin, en pleine nuit, il prend en stop une magnifique jeune femme à la beauté singulière, qui tient des propos décousus. Puis, arrivé chez lui, le trentenaire découvre que sa mère est atteinte d’une maladie incurable. Le hasard lui fait retrouver Karmel, la séduisante autostoppeuse. Épris d’elle, l’amour est au rendez-vous. Toutefois, cette histoire d’amour et ce port presque à l’abandon réveille des secrets que seul l’océan connaît.

*Sorti le 6 novembre

FILM

Mon cirque à moi

Le long métrage québécois, qui met en vedette Patrick Huard, Robin Aubert, Sophie Lorain, Jean Lapointe et Louise Latraverse nous raconte l’histoire d’une famille atypique : celle de Laura, une adolescente qui suit son père Bill, clown de profession, en tournée à travers le Québec. Sa vie de nomade ne lui plaît pas du tout, mais son père lui force la main. Un jour, elle lui fera part de son désir d’être admise dans un collège privé et encore une fois, son père ne sera pas en accord avec ce choix. *Disponible en vidéo sur demande depuis le 9 décembre