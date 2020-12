L'ex-maire du Plateau Luc Ferrandez critique en ondes le Plan climat de Valérie Plante

Il n'y a «pas d'objectif» dans le Plan climat 2020-2030 présenté jeudi par l'administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, selon l'ancien élu de Projet Montréal Luc Ferrandez.

«Le sous-titre du Plan [climat] aurait dû être : Je ne suis pas une cave, j'ai vu comment je me suis fait ramasser avec les pistes cyclables et les voies actives sécuritaires. Ce n'est pas vrai qu'à un an des élections, je vais déposer un vrai plan environnemental avec des contraintes dedans», a lancé le coloré ex-maire du Plateau-Mont-Royal au micro de Paul Arcand vendredi matin.

Rappelons que le Plan climat présenté par l'administration Plante la veille ambitionne de réduire de 25% l'auto solo d'ici 2030 et souhaite que d'ici là, 47% des véhicules immatriculés sur le territoire montréalais soient électriques.

Pas assez contraignant

Luc Ferrandez, qui a été siégé pendant 10 ans pour le parti de la mairesse Plante, aurait souhaité que celle-ci mette en place des mesures plus contraignantes sur une période de dix ans. «Il n'y a rien. Pas de contraintes, pas d'objectifs, pas de mesures contraignantes. Il y a de bonnes idées. [...] Tout le monde a de bonnes idées», a-t-il dit sur les ondes du 98.5 FM.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI Le Plan climat présenté par l'administration Plante prévoit que 30% des espaces de stationnement seront réservés aux véhicules partagés, au covoiturage ou aux véhicules électriques.

Stationnement

La mesure clé pour diminuer la circulation automobile aurait été de mieux gérer les places de stationnements, ajoute-t-il.

L'ancien élu croit toutefois que l'annonce d'une hausse des tarifs de stationnement par la mairesse à un an des élections municipales n'aurait pas été appréciée par la population.

Dans son Plan climat, l'administration Plante prévoit que 30% des espaces de stationnement seront réservés aux véhicules partagés, au covoiturage ou aux véhicules électriques d'ici 10 ans.

Éléments positifs

Luc Ferrandez a quand même souligné quelques éléments positifs dans l’annonce du Plan climat par la mairesse. L'ajout d'un demi-million d'arbres d’ici 2030 est une mesure qui aurait pour effet d'amener plus d'ombres dans les différents quartiers.

Rappelons que Luc Ferrandez a démissionné de son poste de maire du Plateau en mai 2019, se disant insatisfait des mesures environnementales mises en place par la Ville de Montréal.

Appelé à réagir aux propos tenus par Luc Ferrandez, le cabinet de la mairesse Plante souligne que le Plan climat annoncé jeudi a été salué par l'ensemble des groupes écologistes et le milieu économique entre autres.