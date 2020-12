Pâté à la viande et confiture de canneberges

Ce pâté de Noël est magnifique et surtout délicieux. C'est une recette de Jamie Oliver que j’ai adaptée à mon pâté à la viande, simple et plus rapide à préparer.

Vous pouvez retrouver le rôti de porc déjà cuit dans certaines épiceries, encore plus facile!!!

Je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes!

INGRÉDIENTS

Courtoisie

1 c. à soupe de beurre

1 oignon, haché

1 lb. de bœuf haché

1 lb de rôti de porc cuit, coupé en petits morceaux

1/2 c. à thé de poivre

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de 4 épices

1/4 c. à thé de fumée liquide

1 c. à thé d’estragon frais, haché

1/4 tasse de bouillon de poulet

2 croûtes à tarte profondes

1 jaune d’œuf

4 tasses de canneberges

1 tasse de cassonade

Le zeste d’un demi-citron

1/4 c. à thé de mélange 4 épices

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400° F.

Dans une poêle, faire fondre le beurre et cuire les oignons.

Ajouter le bœuf haché et bien faire cuire.

Déposer les morceaux de porc cuit, le poivre, le sel, le mélange 4 épices, la fumée liquide, l’estragon et le bouillon de poulet et laisser mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que le bouillon de poulet soit évaporé.

Dans une assiette à tarte, déposer une première croûte. Percer quelques petits trous au fond à l’aide d’une fourchette.

Remplir du mélange de viande.

Recouvrir de la deuxième croûte à tarte et badigeonner du jaune d’œuf.

À l’aide d’un couteau, percer la tarte au centre pour l’évaporation.

Mettre au four 40 minutes.

Dans une casserole, déposer les canneberges, la cassonade, le zeste de citron et 1/4 c. à thé de mélange 4 épices.

Laisser mijoter à feu moyen fort jusqu’à ce que le mélange devienne sirupeux, soit de la consistance d'une confiture.

Laisser reposer 10 minutes et recouvrir le pâté de confiture.