11 nettoyants pour le visage doux pour préparer sa peau à l’hiver

Si votre peau tiraille lorsque vous la nettoyez ces temps-ci, il est peut-être temps de se procurer un nettoyant plus doux!

Lorsque la température baisse, il faut porter une attention particulière aux produits qu’on utilise sur notre visage pour ne pas assécher notre peau.

Cela va pour les crèmes hydratantes, mais aussi pour le nettoyant pour le visage. Si, l’été et le printemps, on a tendance à préférer les formules légères et moussantes, l'automne et l’hiver, il est préférable de se tourner vers des formules différentes.

On préconise alors les nettoyants hydratants, nourrissants ou doux. Les textures en crème ou les laits nettoyants seront idéaux pour préserver la barrière d'hydratation naturelle de votre peau quand celle-ci est agressée par la température et le chauffage.

Pour faire la transition vers un nettoyant adapté au climat, voici nos 11 coups de cœur:

1. Nettoyant doux pour le visage à la vitamine E de The Body Shop, 17$ en ligne

Ce nettoyant pour le visage laisse la peau propre, douce et rafraîchie, sans jamais l'assécher. Il contient de la vitamine E protectrice et de l’huile de germe de blé hydratant.

2. Nettoyant visage au soja de Fresh, à partir de 20$ chez Sephora

Cette formule en gel et non irritante (même pour les yeux!) nettoie le visage et retire le maquillage en douceur.

3. Nettoyant hydratant pour le visage de CeraVe, 18$ en pharmacie

Ce nettoyant contient de l’acide hyaluronique et 3 céramides. Il est idéal pour les peaux sèches et sensibles puisqu’il ne contient aucun parfum.

4. Nettoyant Gelée Lactée de Glossier, à partir de 11$ en ligne

Cette formule en gel ultradouce va nettoyer en profondeur, sans laisser un sentiment de tiraillement à votre peau. De plus, le produit est assez doux pour les yeux!

5. Nettoyant doux Blueberry Bounce de Glow Recipe, 45$ chez Sephora

Le bleuet est un ingrédient connu pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes en soins de la peau. Il est idéal pour les peaux à tendance acnéique qui sont sèches l’hiver.

6. Nettoyant ultradoux formule crémeuse de Neutrogena, 13,50$ en pharmacie

Cette formule sans parfum nettoie la peau en profondeurm tout en maintenant l’équilibre d’hydratation naturelle de la peau.

7. Nettoyant au Squalane de The Ordinary, 8$ chez Sephora

Oui, vous avez bien lu! Ce nettoyant ne coûte que 8$! Il contient de l’huile de squalane, un ingrédient connu pour ses propriétés hydratantes et protectrices pour la peau.

8. Nettoyant doux pour la peau de Cetaphil, en solde à 16$ en pharmacie

Ce nettoyant doux est formulé sans savon et il nettoie la peau sans l'irriter. Il conserve les huiles protectrices naturelles de la peau ainsi que son pH naturel.

9. Gel nettoyant hydratant Hydroboost de Neutrogena, 14$ en pharmacie

Ce nettoyant stimule l’hydratation pour une peau douce et souple. Sa formule gel légère se transforme en une mousse soyeuse qui élimine efficacement le maquillage et les impuretés.

10. Nettoyant pour le visage Pure Skin de First Aid Beauty, à partir de 15$ chez Sephora

Ceux qui aiment retirer leur maquillage avec le même produit que leur nettoyant pour la peau vont aimer cette formule douce et sans parfum.

11. Nettoyant et démaquillant Toleriane de La Roche Posay, 30$ en pharmacie

Même les peaux les plus sensibles peuvent utiliser ce nettoyant sans parfum ni agent de conservation. Il nettoie et démaquille le visage et les yeux sans risques d’irritation.

