Un marché de Noël éphémère qui enchante les artisans

Dans un contexte où la majorité des marchés de Noël sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19, le marché organisé par le pub ludique Le Randolph de Rosemont est une occasion toute particulière pour les artisans d’exposer leur travail.

Pendant deux jours, soit le 12 et le 13 décembre, une dizaine d’artisans du quartier peuvent présenter leurs produits aux quelques clients qui déambulent dans le carrousel à sens unique de produits locaux.

«Je suis dans les chanceux des artisans québécois», a lancé Marie-Léo Macdonald, illustratrice d’Éléphantillages.

L’annulation des marchés de Noël a été un coup dur pour les artisans qui comptent sur les ventes des mois de novembre et décembre pour accumuler la majorité de leur salaire annuel.

«On a réussi à s’en sortir parce qu’on est distribué dans certaines boutiques, mais cette année, c’est dans le rouge», a expliqué Nathalie Fitz-Back, associée dans la compagnie Bijoux MC&C.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

La plupart des artisans se sont tournés vers les boutiques en ligne.

«Les gens ont changé un peu leurs habitudes d’achat. Mais ce ne sera jamais l’équivalent de tous les marchés que je devais faire», a commenté Sheila Turcotte, qui participait à son seul marché de Noël de l’année.

Normand Lévesque est très content de participer à ce marché, au Randolph, puisqu’il est beaucoup moins dispendieux d'y participer que les marchés de Noël aux marchés Atwater et Jean-Talon.

«Ici, c’est un pourcentage des ventes au lieu de quelques centaines de dollars comme à Atwater et Jean-Talon», a expliqué l’artisan derrière la compagnie Coulé dans l’béton.

Le Randolph version boutique

Le Randolph est dans les règles en organisant ce genre d’évènement tout en faisant respecter les consignes et en imposant un nombre maximal de personnes à l’entrée.

Le pub est maintenant transformé en boutique et en comptoir de location de jeux où les conseils des employés sont toujours bien reçus par les clients.

«On essaie de trouver des manières de garder notre marque dans la tête des gens, on veut sortir en bon état de la pandémie», a fait savoir le propriétaire franchisé du Randolph Rosemont, Lucas Breton, qui ne cesse de se renouveler, notamment en proposant des animations de partys de bureau.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

«C’est une initiative qu’on utilise pour mettre de l’avant les artisans et les produits locaux. On essaie d’encourager tout le monde dans Rosemont. Alors, ce marché, c’est pour donner plus de visibilité aux artisans et pour nous aussi.»