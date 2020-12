Fin des travaux de la Plaza Saint-Hubert: de beaux aménagements et des locaux vacants

Enfin complétés, les aménagements de la nouvelle Plaza Saint-Hubert charment commerçants et passants, même si certains se désolent de la quantité de locaux vides et décrépis.

Le dernier tronçon en rénovation de la rue Saint-Hubert a été achevé le vendredi 11 décembre. Les rénovations qui se sont étalées sur plus de deux ans et la pandémie de COVID-19 auront eu raison de certaines boutiques, qui ont décidé de mettre la clé sous la porte, laissant en héritage de nombreuses façades vides.

«Il y a des devantures qui font un peu dur, et quand on enlève [les bâches des rénovations], on se rend compte de ce qui est moins beau. C’est sûr que [la Ville] ne peut pas donner des subventions à tout le monde pour faire leur façade», a concédé Jean-Martin Campeau, un résident de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

La propriétaire de la boutique de vêtements Beurd, Emma Guitton, croit que la Plaza est l'une des rues commerçantes ayant le plus de potentiel.

CAMILLE LALANCETTE /24 HEURES/AGENCE QMI

«J’ai hâte qu’il y ait de plus en plus d’artisans et de petits commerces. Il y a déjà les Trappeuses, Pony, les Voisines et tout ça. C’est pour qu’on ait une Plaza vraiment hétéroclite et avec un peu de tout. J’ai bon espoir», a-t-elle dit.

Bien que les travaux se soient achevés vendredi, l’achalandage devient tranquillement de plus en plus important. Le propriétaire de la pâtisserie Les P’tits Plaisirs, Pascal Chapdelaine, remarque que les files s’allongent devant les commerces près de chez lui.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

«On a passé au travers, alors on a espoir que la clientèle revienne en aussi grand nombre qu’elle l’était, a-t-il lancé. On voit les voitures qui passent, ça fait deux ans qu’on n’en a pas vues. Enfin, on respire du gaz de voiture!»

«Un beau design»

Les nouveaux aménagements sont aussi «une grande amélioration», selon plusieurs passants rencontrés dimanche.

«Je trouve que c’est vraiment joli, on voit mieux les enseignes, c’est mieux aéré, on n’a vraiment pas l’impression d’être sur la même avenue», a dit Laina Benani, qui s’est déplacée spécialement pour observer les vitrines de la Plaza.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

Les trottoirs élargis et les nouvelles marquises plus larges font leurs preuves, même si elles en laissent quelques-uns perplexes.

«Je me rends compte qu’il pleut, mais c’est vrai que ça protège quand même assez bien», a remarqué Jean-Martin Campeau en regardant l’auvent vitré au-dessus de lui.

Marc, un passant voulant rester anonyme, croit plutôt que ce sera plus d’entretien. «J’espère qu’ils ont un contrat de nettoyage pour les fenêtres parce que ça va se salir à la vitesse grand V», a-t-il dit.