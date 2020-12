Conseil municipal: Valérie Plante se félicite de son «courage politique»; Perez critique sa gestion

Évoquant les récentes turbulences au sein du caucus de Projet Montréal, le chef de l’opposition a reproché à la mairesse de Montréal de ne pas tolérer les opinions dissidentes dans son parti. Et ce, alors qu’elle-même reprochait, l'an dernier, à ses adversaires politiques d’être des moutons.

Lionel Perez n’a pas manqué l’occasion de rappeler le bêlement de Valérie Plante au conseil municipal l’an dernier, durant une intervention où elle défendait la liberté d’expression de ses troupes.

«Pour une mairesse qu’il y a pas si longtemps nous accusait, nous, à l’opposition d’être des moutons qui ne laissent pas de place à la diversité des opinions, c’est un peu gênant; elle l’avait d’ailleurs fait en bêlant en plein conseil, un geste d’une grande classe dont tout le monde se rappelle», a lancé le chef d’Ensemble Montréal, lundi, lors du dernier conseil municipal de l’année.

• À lire aussi: La mairesse de Montréal bêle en plein conseil

M. Perez a suggéré qu’il n’y avait pas de place pour la liberté d’opinion au sein du caucus de la mairesse Plante. «La liste des dissidents de Projet Montréal s’allonge de plus en plus», a-t-il dit, évoquant, entre autres, le cas de Christian Arseneault qui a décidé de siéger comme indépendant, ainsi de Rosannie Filato qui a quitté ses fonctions au comité exécutif sans toutefois renier sa formation politique.

• À lire aussi: Un élu de Projet Montréal annonce qu'il quittera le parti et qu'il votera contre le budget

• À lire aussi: Montréal : L'élue responsable du SPVM quitte le comité exécutif

«Les citoyens ne veulent pas lire dans les nouvelles les crises internes de Projet Montréal, les conflits entre le clan radical et moins radical, entre ceux qui peuvent réciter par cœur l’évangile du vélo et ceux qui n’ont pas passé leur communion; mais plutôt une administration sérieuse qui gère avec une rigueur financière et qui a à cœur tous les Montréalais, même s’ils ne vont pas à vélo», a ironisé M. Perez.

Tandis que le chef de l’opposition pressait la mairesse d’en finir avec «ces distractions» pour se concentrer sur la gestion de la Ville, Mme Plante l’a plutôt invité à poser des questions plus pertinentes au conseil.

«Je ne sais pas si, comme moi, vous trouvez ça hallucinant que le chef de l’opposition de la métropole du Québec utilise sa dernière question de l’année 2020 pour parler de soi-disant rumeurs ou ouï-dire dans mon parti. Vraiment M. Perez!» s’est-elle esclaffée.

La mairesse s’est dite fière de son bilan, réfutant également l’idée qu’il n’y a pas de place pour les opinions diverses dans sa formation politique. «Je préfère de loin avoir un caucus qui a des opinions et qui pensent pas tous pareil parce que moi, j’en ai un caucus», a-t-elle rétorqué.

• À lire aussi: Élus insatisfaits: La mairesse Valérie Plante défend sa gestion et son cabinet

Pas le statu quo

«Depuis quatre ans, nous, on n’entretient pas le statu quo, alors oui, ça en fait des réactions», a poursuivi la mairesse, soutenant que son administration fait preuve de «courage politique».

«On n’est pas à dire qu’on est pour l’environnement, puis finalement, on ne fait rien. On ne dit pas qu’on aime les vélos, mais faudrait pas déranger personne. Il faudrait vraiment geler les taxes, mais en même temps, on est trop dépensiers. Il faudrait avoir des habitations pour ceux qui n’ont pas les moyens, mais il ne faudrait pas non plus déranger le secteur immobilier», a-t-elle lancé à M. Perez, sur un ton sarcastique.