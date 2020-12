Jon Cohen Ex a enregistré un album avec un iPhone

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album

Lorem Ipsum – Jon Cohen Ex

Comme le téléphone intelligent prend, de nos jours, une place énorme dans nos vies, Jon Cohen présente un album entièrement enregistré avec un iPhone. Le résultat est assez étonnant! Les huit compositions de l’auteur-compositeur montréalais sont bien rythmées et donnent envie de danser.

Sorti le 11 décembre

Je sors

Activité

Vitrine mécanique de Noël

Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie Courtoisie

Le Musée McCord présente la vitrine mécanique de Noël qu’arborait autrefois le magasin Ogilvy, une tradition qui remonte à 1947. Plusieurs animaux s’animent sous nos yeux dans un décor bavarois et nous font retrouver notre cœur d’enfant. Ça vaut vraiment le détour!

Sur la rue Victoria, au coin de la rue Sherbrooke

Je reste

Télé

2020 Notre cinéma en quarantaine

Courtoisie

La journaliste culturelle Catherine Beauchamp fait le point avec plusieurs cinéastes sur cette année remplie d’incertitudes. Philippe Falardeau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Yan England et Sophie Deraspe, pour ne nommer que ceux-là, réfléchissent avec l’animatrice sur notre culture et sur sa place à l’international.

Ce soir à 20h sur ICI Artv

Documentaire

La fin des certitudes

Courtoisie

Ce nouveau documentaire de Jean-Daniel Lafond est présenté en première mondiale, dès aujourd’hui, sur le site web de l’Office national du film (ONF), afin de souligner l’ouverture de la Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques. Des participants d’éditions précédentes prennent la parole dans le long métrage documentaire. Les thèmes de la mondialisation, des inégalités, des idéaux et des désillusions sont entre autres abordés.

Disponible sur ONF.ca dès aujourd’hui

Livre

Victoire!

Courtoisie

Le grand Michel Tremblay a fait paraître, tout récemment, un roman élégiaque. Ce style littéraire est construit sous forme de poèmes dont les vers de cinq et de six syllabes s’alternent. L’auteur nous amène en 1898, dans les Laurentides, alors que Victoire quitte le couvent pour retrouver son frère orphelin. Cela faisait 7 ans qu’elle aspirait à devenir religieuse, mais elle fait le choix de vivre autrement. Un magnifique livre!

Sorti le 11 novembre

Danse

Les danses de la mi-chemin

Courtoisie

Les étudiants de deuxième année de l’École de danse contemporaine de Montréal présentent l’œuvre de José Navas en webdiffusion jusqu’au 15 décembre. On y explorera la mythologie du phénix.

Pour acheter un billet, visitez le edcm.ca/fr/mi-chemin

Web

RBO – The Archives

Courtoisie

Le groupe d’humoristes Rock et Belles Oreilles soufflera ses 40 bougies en 2021. Pour l’occasion, une série de vingt épisodes conçus par Yves P. Pelletier sera présentée sur Crave. On y retrouve des sketchs des émissions originales de RBO qui étaient diffusées à TQS entre 1986 et 1988 ainsi que des exclusivités.

Disponible sur Crave depuis le 8 décembre

Concert

Entre vous et moi pour Noël – Suzie Villeneuve

Courtoisie Mélany Bernier

Suzie Villeneuve revisite les classiques de Noël en formule piano-voix-contrebasse dans ce concert virtuel. Il s’agit d’une magnifique façon de se plonger un peu dans l’esprit des Fêtes, même si celles-ci ne seront pas aussi festives qu’à l’habitude.

Les billets sont disponibles au suzievilleneuve.com/produit/concert-virtuel-entre-vous-et-moi-pour-noel

Livre

La femme parfaite

Courtoisie

JP Delaney est le nom de plume d’un auteur qui a déjà écrit plusieurs romans à succès. Il avait publié un thriller psychologique intitulé La fille d’avant en 2017. Le voilà de retour avec ce roman de suspense. Abbie se réveille à l’hôpital sans souvenirs. Un homme est à son chevet et prétend être son mari. Il serait un fondateur d’une jeune entreprise avant-gardiste de la Silicon Valley. L’homme affirme qu’elle aurait eu un grave accident cinq ans plus tôt et que ce serait grâce à une technologie, sur laquelle il a travaillé, qu’elle serait revenue à la vie. Abbie réussira-t-elle à se souvenir réellement ce qui s’est passé?

Sorti le 11 novembre