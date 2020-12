Mise en contexte: François Legault dit prévoir des mesures semblables à celles de l’Allemagne pour les Fêtes

Québec entend s’inspirer de l’Allemagne, où les commerces non essentiels seront fermés, pour établir de nouvelles restrictions pour le temps des Fêtes. Voici ce qu’il faut savoir dans ce dossier.

L’ANNONCE:

L’Allemagne a instauré de nouvelles mesures sanitaires en prévision du congé des Fêtes pour freiner la propagation de la COVID-19. En entrevue avec Pierre Bruneau de TVA Nouvelles, le premier ministre dit s’être inspiré des décisions de la chancelière allemande Angela Merkel pour la suite des choses au Québec.

Le pays européen, qui s’en tire bien depuis le début de la pandémie, aux dires de François Legault, va débuter un confinement partiel.

«Je m’inspire de l’Allemagne. J’écoute aussi le Dr Arruda et la Santé publique. On regarde différents scénarios. Mais, comme le disait Mme Merkel en fin de semaine, on peut peut-être laisser les gens faire leur magasinage jusqu’à Noël. Mais après ça, est-ce qu’on peut, pour un certain temps, fermer les magasins pour être capables de casser la vague et éviter des contacts?» a-t-il mentionné.

Québec doit annoncer de nouvelles restrictions mardi après-midi.

LE CONTEXTE:

À compter de mercredi, l’Allemagne va entrer dans un confinement partiel de trois semaines.

Les autorités ont annoncé, dimanche, plusieurs mesures en vue d’y réduire le nombre de cas de COVID-19:

Fermeture de tous les commerces, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies;

Fermeture des écoles trois jours avant le début des vacances qui seront, en outre, prolongées d’une semaine;

Appel aux employeurs pour privilégier coûte que coûte le télétravail.

Au Québec, l’augmentation des cas n’a pas ralenti au courant de la fin de semaine. Lundi, 1620 nouveaux cas ont été annoncés, alors que 890 personnes se retrouvent à l’hôpital à l’heure actuelle.

LES RÉACTIONS :

« Le pire aurait été que des fermetures nous soient imposées aussi rapidement que cette semaine. » - Stéphane Drouin, PDG du Conseil québécois du commerce de détail.

« Ça va être difficile de nous fermer. Il en va de la santé des bâtiments et des gens qui les habitent. » - Richard Darveau, président et chef de la direction de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

ET MAINTENANT?

Quand ces nouvelles mesures vont-elles entrer en vigueur?

Les nouvelles mesures pourraient être imposées tout de suite après Noël, pour laisser la chance aux Québécois de compléter leur magasinage des Fêtes.

«D’ici le 25, il faut laisser les gens vivre, mais tout de suite annoncer ce qui va se passer après», a-t-il dit lors d'une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

Les commerces touchés par ces nouvelles restrictions seront-ils dédommagés?

Québec avait déjà annoncé des mesures, par le passé, pour venir en aide aux entreprises. Reste à savoir si elles seront renouvelées ou bonifiées pour ce nouveau «confinement».

Après l’annonce de mardi, il faudra voir si les cas vont commencer à diminuer durant la période des Fêtes. Aussi, pendant combien de temps ces mesures seront-elles en place? Il n’est pas clair qu’un allégement est prévu au début de janvier 2021.

- Avec l'Agence QMI