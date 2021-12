Pinterest a prédit les tendances mode et beauté de 2022 et les voici

Partager







Chaque année, le site Pinterest se base sur les recherches de ses abonnés pour prédire les tendances du futur rapproché. Voici ce qui se trame pour 2022, selon Pinterest.

Le site a compilé les recherches les plus fréquentes sur son site durant les derniers mois. Avec ces données, ils ont une bonne idée de ce à quoi 2021 va ressembler.

Si 2021 nous a appris une chose, c’est qu’il est difficile de prédire quoi que ce soit! Mais on peut voir des tendances claires se dessiner en parcourant les prédictions de Pinterest. On remarque une envie de s'amuser avec les accessoires, les couleurs, et nos cheveux!

Voici donc 8 tendances mode et beauté à surveiller en 2022, selon Pinterest:

Mode

1. Les perles partout, des bijoux aux vêtements

Les colliers de perles classiques sont à la mode en 2022, mais également le nail art agrémenté de perles, le maquillage, les vêtements et les accessoires de décoration.

On peut retracer le début de cette tendance à Harry Styles et son fameux collier en perles, devenu un élément de style incontournable de la gent masculine!

AFP

2. Les couleurs éclatantes

Exit la sobriété imposée en 2021! En 2022, on a le goût de vivre sa vie de la façon la plus vive possible, ce qui inclut la palette de couleurs de nos vêtements.

Les recherches sur les couleurs fuchsia, bleu électrique tout comme celles de l’arc-en-ciel et les dégradés sont parmi les images les plus épinglées.

3. Le noir, de la tête aux pieds!

En 2022, on vit dans les extrêmes! Les idées de looks tout en noir et inspirés par le style gothique sont plus populaires que jamais.

Les thèmes pyjamas gothiques, vêtements gothiques pour le travail et même cowboys gothiques (!!!) ont connu des hausses marquées dans le moteur de recherche Pinterest.

4. L’imprimé échiquier

Ce motif à carreaux se retrouve au cœur des imprimés les plus convoités en 2022.

De nos ongles aux sacs, en passant par notre décoration intérieure, on l’adopte à l’unanimité!

Beauté

5. Les ongles inspirés par la nature

Si vous étiez un peu sur YouTube dans les années 2010, vous savez que l’imprimé galaxie était absolument PARTOUT.

Eh bien, il revient en force en 2022, spécialement sur nos ongles. Aussi très populaire: les nail arts inspirés du désert, des pierres précieuses et des géodes.

6. Les bling-blings

On l’a dit un peu plus haut, mais en 2022, nos looks ne seront pas conservateurs. C’est donc sans surprise que les gens cherchent à se couvrir de bijoux de toutes les façons possibles: piercings dans des endroits uniques.

On pense à sur les doigts, bijoux sur la dent et les ongles (même ceux de nos orteils!) et maquillages rehaussés de cristaux.

7. Les coupes de cheveux audacieuses

Après avoir pris une pause du coiffeur en 2020 et 2021, l’an prochain, on donne carte blanche à notre coiffeur.

Les coupes les plus originales ont vu leur volume de recherche augmenter: mullet, shag, coupe au carré, tête rasée et colorée, mohawk, etc.

8. Les cheveux texturés plein volume

En 2022, les gens célébreront leur texture naturelle avec des idées de coiffures grandioses.

Les petits chignons spatiaux et les coiffures remontées sont de plus en plus recherchés.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s