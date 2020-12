Dans l’univers musical de Jean-François Provençal

Vous êtes familiers avec l’univers des Appendices? Dans ce cas, vous avez remarqué que leurs chansons s'avèrent bien souvent de tenaces vers d'oreilles.

Écrire des chansons humoristiques qu’on fredonne maintes et maintes fois semble une des forces de Jean-François Provençal. Son secret? Le fait d’explorer les musiques les plus étranges, toutes époques et toutes contrées confondues, y est peut-être pour quelque chose.

Comment ça s’écrit une chanson des Appendices? La musique ou les paroles en premier?

Un peu des deux. Quand on écrit des tounes, on se demande ça va être quoi le sujet. Des fois, on cherche l’angle. Souvent la mélodie va aussi nous apporter le contexte de la toune.

Est-ce que c’était prévu de faire des albums de chansons des Appendices ou c’est les fans qui l’ont demandé?

Oui. Quand on était au secondaire, il y avait toujours de la musique dans nos affaires. On compose des tounes depuis qu’on a 14 ans. Ça a toujours été dans les plans de faire ça.

Est-ce que vous vous attendiez à ce que certaines tounes deviennent des «classiques»?

Quand tu sais que tu as une bonne toune, tu as un hit! Tu t’y attends un peu. On pensait beaucoup à la viralité de la chanson parce que c’est plus facile d’embarquer. J’avais comme idole François Pérusse et Flight of The Conchords. On est fan d’humour musical.

On a souvent décrit ton humour comme de l’absurde. Est-ce que ta discothèque personnelle reflète ça?

Pas vraiment. Si tu parles de musique en général, j’aime beaucoup de choses différentes. C’est assez éclectique. J’aime beaucoup la musique classique, le jazz. J’aime beaucoup la musique un peu bizarre comme Animal Collective.. Des affaires un peu plus space... En ce moment, je suis dans ma grosse passe japonaise.

Quel chanteur ou groupe vraiment «sérieux» t’écoutes qui pourrait nous surprendre?

Fernand Gignac, je l’aime. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. J'aime aussi les hits des années 80. Je suis un grand fan des BB. Julie Masse aussi, c’est délicieux. J’aime la musique québécoise quétaine un peu. J’aime beaucoup Rush. J’aime beaucoup le prog rock. J’aime beaucoup aussi le prog rock québécois.

Si tu avais à créer un band hommage à quelqu’un, ce serait qui?

Ça serait Rush mais je serais pas capable de jouer les tounes! C’est trop compliqué (Rires). Sinon, le groupe Ween. J’apprécie beaucoup leurs chansons. En plus, ça tire vers l’humour. C’est très accrocheur. J’aimerais reprendre le catalogue de Ween. Même que je le ferais en français.

Est-ce qu'il y a un groupe qui, selon toi, est demeuré pertinent même après une longue carrière?

Pas vraiment. Même Pink Floyd, à la fin, c’était pas très bon. Même les Beatles, si tu regardes leurs albums solos après ça, on dirait qu’ils se réinventent pas tant que ça. Ça vieillit mal.

Sinon, j'aime beaucoup l’artiste japonais Haruomi Hosono. Il avait un groupe qui s’appelait Happy End et Yellow Magic Orchestra. Ensuite, il est allé en solo. Il a exploré un peu comme Brian Eno. Il est allé dans le jazz vraiment étrange. Des albums juste de noise. Il a aussi fait des affaires folk, pop, electro, rock.

Un peu comme Beck. Il évolue beaucoup. Son dernier, Hyperspace, est un peu dream pop, electro space. Il est toujours surprenant.

Est-ce qu’il y a un show que tu as manqué en 2020 à cause de la pandémie que tu attendais depuis longtemps?

Je ne vais pas vraiment voir de show. J’apprécie pas vraiment l’expérience. J’aime mieux les albums. Je trouve que c’est plus raffiné. Mais j’avais acheté des billets pour aller voir Philippe Katerine qui allait venir à la Place-des-Arts. Je m’attendais à quelque chose d’un peu théâtrale avec une présence le fun. J’étais déçu... Mais il va revenir!

J’en conclus que tu aimes encore écouter des albums au complet?

Oui. Parce que je trouve c’est comme un film. Tu pourrais regarder les meilleurs scènes d’un film mais il va toujours te manquer une prémisse. J’aime beaucoup partir un album et l’analyser dans son spectre culturel. Il y a comme un côté historique pour voir l’évolution de la musique. Y a comme une recherche.

Ce serait quoi ton album de Noël fétiche trop peu connu que tu aimerais faire découvrir?

Spectacle de Noël de Fernand Gignac. Il y a une ambiance qui fait un peu «vieux Noël québécois des années 70». On dirait que ça sent le parfum de matante. Tu vois le pain sandwich sur la table, les petites saucisses. Ça correspond à qui on est d’une certaine manière. Il est un peu crooner et sa voix est le fun.

Le meilleur moyen de suivre les projets de Jean-François (podcast, musique, chaîne Twitch, alouette), c'est de le suivre sur ses réseaux sociaux.