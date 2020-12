Dérives : Une enquête d’Olivier Bernard, alias le «Pharmachien»

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur :

Balado - Dérives : Le rituel de sudation

Le pharmacien et animateur Olivier Bernard, connu du grand public pour son personnage du «Pharmachien», se penche à travers ce tout nouveau balado sur la mort tragique et troublante de Chantal Lavigne, une femme de 35 ans décédée en juillet 2011 à la suite d’une séance de sudation où elle a notamment été recouverte de boue et enveloppée dans du plastique pendant plusieurs heures. Le scientifique propose ici une véritable enquête, rigoureuse comme très humaine, où il tente de démystifier, grâce aux confidences de ses proches et à l’aide de certains spécialistes des phénomènes religieux, des sectes et des méthodes de soins alternatifs, ce qui a pu mener à une telle tragédie. Un balado brillant, humble et sensible qui cherche à comprendre sans juger.

Disponible depuis le 15 septembre

Je reste :

Album - Livre

J’ai bu

Le groupe originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean Québec Redneck Bluegrass Project présente exceptionnellement sous la forme d’un livre son cinquième album en carrière intitulé «J’ai bu». Les membres du groupe proposent ici treize titres aux sonorités bluegrass et à l’énergie contagieuse, en plus d’offrir un volumineux ouvrage rassemblant plusieurs photos d’archives, les paroles des chansons, des recettes, ainsi que les raisons qui expliquent leur début improbable en Chine.

Disponible depuis le 11 décembre

Humour

Le prochain stand-up - Finale

C’est l’humoriste Simon Delisle qui a remporté la finale de la première saison de la compétition «Le prochain stand-up», présentée le 10 décembre sur Noovo. Il a pu se démarquer des trois autres finalistes Coco Béliveau, Val Belzil et Charles Deschamps pour ainsi décrocher une bourse de 5000$ et la chance de présenter un spectacle d’une heure lors de l’édition 2021 du Festival Juste pour rire. Les épisodes de cette première saison sont toujours disponibles gratuitement.

Disponible depuis le 10 décembre sur Noovo.ca

PHOTO COURTOISIE/VIVIEN GAUMAND

Activités

Un Art de famille

L'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) propose pour le temps des Fêtes la série d’activités «Un Art de famille» à travers laquelle il sera possible de créer notamment une cartographie sonore et un livre de souvenirs, le tout dans l’objectif de développer les relations intergénérationnelles et les conversations entre les membres d’un même foyer ou d’un même ménage. Deux activités par semaine sont proposées et l’initiative se poursuivra pendant six semaines. Toutes les activités sont créées par des artistes collaborateurs de l’ÉNT.

Disponible depuis le 9 décembre via ent-nts.ca/fr/un-art-de-famille

Documentaires

Dix films en location gratuite

Alors que le temps des Fêtes devra être célébré chacun chez soi, faisant davantage migrer les activités vers le web, les Films du 3 Mars proposent dix documentaires à voir ou à revoir, accessibles gratuitement et disponibles partout à travers le Canada. Les films «Vaillancourt : regarde si c’est beau» de John Blouin, «Conte du Mile End» de Jean-François Lesage et «Le chant des étoiles» de Nadine Beaudet sont notamment disponibles.

Disponible du 14 décembre au 4 janvier via la plateforme en ligne f3m.ca

EP

Geist Im Glas – Hologramme

L’artiste de musique électronique Hologramme propose avec « Geist Im Glas» un nouvel EP rassemblant cinq remix issus de son dernier album intitulé «Felicity». Le musicien s’est entouré pour l’occasion des artistes électros Lunice, Fakear, Robert Robert, Moses Belanger et Ouri, qui ont chacun repris un titre.

Disponible depuis le 11 décembre

Théâtre

UN

L’auteur et comédien Mani Soleymanlou présentera ce soir en direct de la Place des Arts et via la plateforme Yoop le spectacle solo intitulé «UN», une pièce qu’il a jouée plus de 200 fois à travers le monde. Né en Iran, mais ayant vécu ensuite à Paris, à Toronto à Ottawa puis à Montréal, le comédien s'interroge sur ses origines et cherche à comprendre ce qui fonde l’identité. Il sera accompagné sur scène du pianiste Alexis Elina. Ce sera d’ailleurs la première fois qu’une pièce de théâtre sera présentée dans l'espace Yoop.

Ce soir à 20h dans l'espace Yoop

PHOTO COURTOISIE / Jérémie Battaglia

Musée

Expositions

Le Musée des beaux-arts de Montréal propose gratuitement quatre expositions virtuelles en 3D pour qui voudrait passer une journée au musée pendant le temps des fêtes malgré la fermeture de ces institutions culturelles. Les expositions sont les suivantes : «Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones», «Paris au temps du postimpressionnisme: Signac et les Indépendants», «Yehouda Chaki : Mi Makir. À la recherche des disparus» et « Manuel Mathieu : Survivance».

Du 1er décembre au 11 janvier sur mbam.qc.ca/fr/musee-cadeau

Courtoisie

Vidéoclip

Tu ne mourras pas – Maude Audet

L’autrice-compositrice-interprète Maude Audet propose un nouveau vidéoclip pour sa pièce «Tu ne mourras pas», provenant de son dernier album portant le même nom et lancé en février dernier. On y présente un collage d'images pleines de tendresse, à l’esthétique granuleuse mais raffinée, le tout se jumelant parfaitement à la douceur de l’artiste, à cette chanson au ton lumineux comme nostalgique.

Disponible depuis le 23 novembre sur YouTube