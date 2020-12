Mise en contexte: François Legault va-t-il nommer un ministre pour lutter contre le racisme au Québec?

Le mot d’ordre de Québec vis-à-vis du racisme : « tolérance zéro ». Pour faire passer le message, 25 recommandations ont été formulées dans le rapport du Groupe d’action sur le racisme présenté lundi par le gouvernement de François Legault. Voici ce qu’il faut savoir sur ce dossier.

L’ANNONCE :

Voici les principales recommandations du rapport présenté lundi par les ministres Lionel Carmant (délégué à la Santé et aux Services sociaux), Nadine Girault (Immigration) et Ian Lafrenière (Affaires autochtones) :

Lancer une campagne nationale de sensibilisation visant à informer la population sur le racisme, notamment celui vécu par les Autochtones ;

Nommer un ou une ministre responsable de la lutte contre le racisme ;

Éduquer les jeunes à la question du racisme et à la discrimination, autant au primaire qu’au secondaire (la nouvelle mouture du cours d’éthique et culture religieuse pourrait aborder ce point) ;

Du côté des forces de l’ordre, mettre fin aux cas de discrimination policière en interdisant les interpellations aléatoires, en offrant des formations et en ajoutant des intervenants sociaux dans les escouades d’intervention ;

Améliorer les conditions de logement et assurer un accès à la justice aux minorités visibles ;

Faire connaître la culture et l’histoire des Premières Nations dans les écoles.

LE CONTEXTE :

La question raciale a fait les manchettes ce printemps, notamment en raison du mouvement Black Lives Matter et de la mort aux États-Unis de George Floyd, aux États-Unis. La polémique entourant le décès de cet homme noir tué par un policier blanc a rapidement traversé nos frontières et a fait le tour du monde.

Reconnaissant la problématique de ce côté-ci de la frontière, le gouvernement Legault a créé en juin le Groupe d’action contre le racisme envers les minorités visibles et les groupes autochtones afin qu'il propose des actions concrètes à mettre en place.

Le terme « racisme systémique » ressort fréquemment dans les discussions. Le gouvernement caquiste refuse d'employer le terme systémique pour décrire le racisme au sein de l'État et de la société québécoise. La mairesse de Montréal Valérie Plante reconnaît quant à elle l'existence de racisme systémique dans la métropole.

Le groupe a reconnu lundi que plusieurs consultations et plusieurs rapports avaient été déposés au courant des années, mais qu’aucune action n’avait été posée.

LES RÉACTIONS :

« En tant qu’institution qui lutte contre le racisme depuis des décennies, la Commission accueille de façon très positive plusieurs éléments du rapport [...]. L’absence d’un cadre budgétaire pour la réalisation des 25 actions annoncées et d’une politique nationale rend cependant l’exercice incomplet. » - Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

« Les pistes de solution proposées manquent de mordant. On en apprend très peu sur les ressources et surtout, sur les mécanismes de suivi [...]. On ne peut pas non plus passer sous silence le fait que ce rapport rate une cible essentielle : la reconnaissance formelle du racisme systémique dans nos institutions. » - Andrés Fontecilla, responsable pour Québec solidaire en matière d’inclusion.

« Ça a été présenté comme des actions qui allaient révolutionner la façon de faire des gouvernements précédents, mais je ne crois pas être le seul à être resté sur mon appétit » - Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

« C’est une liste de 25 bonnes actions, bonnes intentions, mais il manque un plan et des objectifs [...] Ultimement, ça veut dire quoi, tout ça ? » - France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone.

ET MAINTENANT ?

À quand la nomination d’un ministre dédié à la lutte contre le racisme ? Aucune date n’a été donnée lundi sur cette question. La réponse pourrait venir cet hiver. François Legault a en effet indiqué en entrevue à QUB radio que son gouvernement allait appliquer les 25 recommandations dès maintenant.

Le ministre Lionel Carmant dit espérer que toutes les mesures seront mises en place au cours de la prochaine année.

- Avec l'Agence QMI