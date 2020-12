Virgin River: Un drame romantique attachant qui fait rêver

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Série

Virgin River – Saison 2

Dans la deuxième saison de cette série qui nous offre un plongeon dans la sympathique communauté de Virgin River qui se trouve aux abords d’une majestueuse rivière (la production nous offre d’ailleurs plusieurs magnifiques points de vue de cet endroit à faire rêver), on retrouve Mel Monroe qui a finalement décidé d’aller terminer son contrat à la clinique du village avant de passer à autre chose. Le beau Jack, pour sa part, sera déchiré entre Charmaine, qui attend son enfant, et le puissant amour qu’il éprouve pour Mel. L’infirmière originaire de Los Angeles sera quant à elle poussée à prendre la femme enceinte comme cliente, ce qui donnera lieu à plusieurs flammèches, Charmaine étant toujours décidée à garder Jack à ses côtés.

Disponible sur Netflix depuis le 27 novembre

Je reste

Livre

Une chanson venue de loin

Courtoisie

Deni Ellis Béchard nous offre, avec ce roman, un récit émouvant. L’œuvre met en scène deux demi-frères qui ont eu une relation totalement différente avec leur père décédé, un homme solitaire un peu mystérieux. Le lecteur se promènera entre l’Irak, l'époque de la Première Guerre mondiale et l’Île-du-Prince-Édouard dans les années 1800.

Sorti le 11 novembre

Télé

Oncle George

JOËL LEMAY / AGENCE QMI

Ce soir, Oncle George sera à l’honneur pour une heure de rires! Qui n’a jamais entendu ou imité le «Allô toi!» de ce personnage de Daniel Lemire qui a marqué les Québécois? TVA propose une émission spéciale qui soulignera les moments marquants de ce clown pompette, des premiers numéros le mettant en vedette jusqu’à aujourd’hui.

Ce soir à 19h à TVA

Concert

Quintette Yves Léveillé

Courtoisie

Le Théâtre Outremont lance, ce soir, une série de trois spectacles virtuels. C’est le Quintette Yves Léveillé qui part le bal. La musique du compositeur et pianiste jazz sera mise de l’avant, dont des chansons de son dernier album, Phare. Yves Léveillé sera accompagné de Yannick Rieu au saxophone, de Jacques Kuba-Séguin à la trompette, de Guy Boisvert à la contrebasse et de Kevin Warren à la batterie.

Ce soir à 20h – Les billets sont disponibles au www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/quintette-yves-leveille-phare-en-direct---web--/

Jeu de société

Beez

Courtoisie

Dans ce jeu pour les 8 ans et plus de Dan Halstad, chaque joueur incarne une abeille. Les joueurs-abeilles s'affrontent afin d’accumuler le plus de nectar possible. Pour ce faire, ils devront bien planifier leurs plans de vol. Plusieurs objectifs pour tous les joueurs et individuels viendront agrémenter la partie. Un très joli jeu!

Sorti en décembre

Livre

Je suis un chercheur d’or

Courtoisie

Le docteur en neuropsychologie Guillaume Dulude, que l’on connaît également pour l’émission documentaire Tribal qui était diffusée à TV5, a fait paraître un premier livre. Il y explique les bases de la «conscience dynamique» en les associant à des expériences qu’il a vécues au niveau professionnel, sportif ou lors de voyages.

Sorti en novembre