7 erreurs qu'on comment en se lavant les cheveux qui peuvent les abîmer

Si vous avez l’impression que vos cheveux ne poussent tout simplement pas depuis un moment, vous êtes peut-être coupable de ces quelques erreurs.

Nos cheveux sont souvent exposés à plusieurs irritants : l’eau chaude, le froid extérieur, les outils coiffants, les produits parfumés, les élastiques trop serrés... cela en fait beaucoup!

On entend souvent des trucs pour réparer nos pointes cassées ou encore comment faire pousser nos cheveux plus rapidement, mais qu’est-ce qui cause ces dommages, à la base?

Des erreurs commises dans notre routine de beauté capillaire peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos cheveux.

Voici donc 7 erreurs qu’il faut cesser de faire pour notre santé capillaire:

1. Laver ses cheveux trop souvent

On l’entend souvent, celle-là, mais avec raison! La peau de notre cuir chevelu est similaire à celle de notre visage; il faut donc adapter votre routine selon votre type de peau.

Si votre peau est grasse, vous risquez d’avoir les cheveux plus gras et de devoir les laver un peu plus souvent. Si votre peau est sèche, moins de lavages de tête seront requis. Dans tous les cas, essayez de sauter un jour au début, puis espacez de plus en plus vos lavages, et vous verrez les bienfaits.

2. Enrouler ses cheveux dans une serviette

Le réflexe de mettre une serviette sur nos cheveux pour les sécher après le lavage est commun. Par contre, lorsque nos cheveux sont trempés, ils sont plus élastiques. Si la serviette est serrée sur votre tête et qu’elle tire vos cheveux, ils risquent de casser.

On opte plutôt pour une serviette de microfibres avec laquelle on éponge doucement notre crinière, ou encore un t-shirt de coton.

3. Appliquer le revitalisant sans essorer ses cheveux

Si vous tentez d’appliquer le revitalisant sur des cheveux tout trempes, le produit ne peut pas agir de façon adéquate. Au mieux, il sera dilué. Il est donc important d’essorer des cheveux avant l’étape du revitalisant!

Sans sortir son séchoir (ne faites surtout pas ça!), vous n’avez qu’à faire sortir l’excédent d’eau pour éviter que vos cheveux soient dégoulinants avant d’appliquer une noix de revitalisant.

4. Mélanger les produits

Si vous avez des cheveux normaux et un cuir chevelu résistant, vous pourriez vous en sortir avec un shampoing et un revitalisant de deux marques différentes.

Par contre, si vous utilisez un shampooing spécial, contre les pellicules par exemple, il est important de le faire suivre d'un revitalisant aux mêmes effets.

5. Utiliser son séchoir au degré le plus élevé

L’idéal pour sécher les cheveux, c'est de le faire à l'air libre. Par contre, certaines textures de cheveux nécessitent un coup de séchoir, et c’est normal! On a aussi parfois des matins pressés ou des obstacles à l’hiver, où il est impérial d’avoir les cheveux secs en sortant de chez soi.

Lorsqu’il faut utiliser le séchoir, évitez de le mettre à son plus fort ou son plus chaud. La chaleur extrême risque de causer ces pointes cassées. En essorant le gros de l’eau avec la serviette en microfibres, puis en utilisant le séchoir à médium, vous prévenez les cassures.

6. Toujours éviter les sulphates

Comment éviter un produit considéré comme néfaste peut-il être une erreur? En fait, les sulfates ont une mauvaise réputation, mais ils ne sont pas considérés comme dangereux. Cet ingrédient cause l’effet de mousse lorsqu’on lave nos cheveux, et il nettoie en profondeur.

Il est conseillé d’éviter les shampoings contenant des sulfates si nos cheveux sont colorés. Par contre, si vous avez les cheveux très gras ou si vous utilisez beaucoup de produits coiffants, les shampoings sans sulfates risquent de ne pas nettoyer assez en profondeur pour vous! L’idéal serait alors d’alterner les deux types de shampoings.

7. Brosser ses cheveux lorsqu'ils sont mouillés

Même principe qu’avec la serviette: lorsque vos cheveux sont mouillés, ils sont plus élastiques que secs. Si vous les brossez, vous risquez qu’un nœud soit tiré par le peigne ou la brosse, ce qui pourrait casser vos cheveux.

Il est préférable de démêler ses cheveux en commençant par les pointes pour éviter de trop tirer. Une fois les pointes démêlées, on brosse des racines aux pointes. On peut aussi utiliser un produit démêlant pour faciliter le tout.

