Alternatives à l'automobile : comment faire changer d’avis les auto-dépendants?

La Ville de Montréal, voulant réduire de 25 % les déplacements en auto solo d’ici 2030, espère convertir davantage de citoyens aux transports actifs et collectifs. Pour les convaincre, il ne suffit pas d’améliorer l’offre de transport en commun : des facteurs psychosociaux pèsent aussi dans la balance, selon des chercheurs.

«Ce n’est pas parce qu’il est possible de faire ses déplacements sans voiture que toutes et tous choisissent de le faire. Le présent projet démontre clairement l’influence de variables psychologiques dans les choix de mobilité telles l’attachement à l’auto ou la perception de contrôle», font remarquer les chercheurs Anne-Sophie Gousse-Lessard et Jérôme Laviolette dans une étude publiée en début d’année, intitulée Perceptions et enjeux de mobilité durable.

Le document a été déposé au conseil municipal par une commission de l'hôtel de ville, qui propose à la Ville de déployer un plan de communication contenant des messages plus ciblés, de restreindre la publicité automobile dans les immeubles et le mobilier urbain municipaux, et de demander à Québec d'encadrer davantage la publicité automobile afin «qu’elle reflète la réalité de la congestion routière et de la pollution».

En attendant, voici quelques stratégies pour inciter les automobilistes à essayer d’autres alternatives, selon le rapport.

1 - Pour les «auto-dépendants», avec un faible potentiel de changement

C’est qui? : Ils ont un attachement psychologique à l’auto, sont moins susceptibles de changer leurs habitudes de mobilité, moins sensibles aux enjeux environnementaux, plus sensibles à la norme sociale, insatisfaits de l’offre de transport collectif.

Prochaines étapes : Marche pour les courts déplacements, choix de voitures moins polluantes

Quelques conseils :

Éduquer sur les impacts négatifs de l’auto et les limites de la technologie pour protéger l’environnement

Rappeler les désagréments liés à la congestion et les avantages indirects des autres modes de transports, comme une réduction du trafic

Utiliser des personnes provenant de «groupes sociaux similaires» pour faire passer le message

Changer les croyances, par exemple en réduisant les stéréotypes reliés à la possession d’une voiture

Adopter des politiques réduisant l’accès à l'automobile

2 - Pour les «auto-dépendants», avec un potentiel de changement modéré à élevé

C’est qui? : Même s’ils sont plus sensibles aux enjeux environnementaux que les précédents, leur perception des difficultés associées aux changements reste un obstacle.

Prochaines étapes : Transport en commun

Quelques conseils :

Promouvoir les aspects positifs des transports actifs et collectifs

Offrir des essais gratuits des transports collectifs, des BIXI, des services d’auto-partage comme Communauto

Miser sur le sentiment d’obligation morale, en soulignant les impacts écologiques par exemple

Les outiller à essayer d’autres modes de transport, via des guides ou des outils de planification de trajets

Améliorer l’offre d’autobus

3 - Pour les multimodaux

C’est qui? : Ils utilisent l’auto, mais ce n’est pas leur seul mode de transport employé. Ils ont une approche utilitariste (ex : en considérant les coûts/bénéfices) et moins d’attachement émotionnel ou symbolique à l’auto, ils sont plus sensibles aux enjeux environnementaux, mais il y a une limite dans les sacrifices qu’ils sont prêts à faire. Ils sont critiques de l’offre de transport collectif.

Prochaines étapes : Transport en commun, vélo, marche, vélo-cargo, autopartage

Quelques conseils :

Promouvoir les aspects positifs des transports actifs et collectifs, comme le fait d’être dans sa bulle ou les bienfaits pour la santé

Informer sur les coûts réel de possession d’une automobile et donner des informations sur les avantages/inconvénients des alternatives

Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe, à un mouvement collectif

Aider à se faire un plan d’action et offrir des «conseils personnalisés et concrets sur le "comment faire"»

Donner des subventions pour favoriser l’adoption du vélo et vélo cargo

4 - Pour les «convaincus, mais non affranchis»

C’est qui? : Ils n'ont pas ou peu d’attachement psychologique à l’auto, sont conscients des inconvénients reliés à la possession d’une auto, mais aussi des avantages pour l’accès à la nature et aux loisirs. Ils sont sensibles aux impacts écologiques, et moyennement satisfaits de l’offre de transport collectif.

Prochaines étapes : Transport en commun, vélo, marche, vélo-cargo, autopartage, se départir de l’auto

Quelques conseils :