Fermetures des commerces et télétravail obligatoires: voici tout ce qu'il faut savoir des nouvelles restrictions

Le gouvernement Legault ordonne la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier et force le télétravail pour les bureaux à partir de demain dans l’espoir de casser la deuxième vague qui menace les hôpitaux.

« Il y a 959 lits occupés en raison de la COVID. Ça, c’est très dur, c’est beaucoup de pression sur les hôpitaux », a expliqué le premier ministre, hier. C’est cette pression sur le système de santé qui force le Québec à se plonger dans un deuxième grand confinement à saveur germanique.

François Legault affirme s’être inspiré du plan de reconfinement de l’Allemagne pour concocter cette stratégie. Contrairement au coup de massue du printemps, le secteur manufacturier n’est pas touché, cette fois-ci. Il y a un équilibre à faire avec l’économie, a plaidé M. Legault.

Walmart sous surveillance

Il souhaite aussi préserver cet équilibre en exigeant des grandes surfaces, comme Costco et Walmart, qu’elles ne vendent pas de produits non essentiels pour éviter de faire une concurrence déloyale aux petits commerçants québécois. Une liste de biens pouvant être vendus, inspirée de celle de la France, a été publiée. Les portes des commerces de soins personnels (coiffure, esthétique, massage) seront également closes.

Pourquoi attendre au 25 décembre et ne pas fermer immédiatement les centres d’achats ? Le gouvernement voulait laisser le temps aux citoyens d’acheter leurs cadeaux sans brouhaha. Le retour aux activités le 11 janvier permettra tout de même de faire une pause de deux semaines, a-t-il expliqué.

Les écoles primaires seront fermées pour la même période, comme cela avait déjà été annoncé pour les écoles secondaires. Des cours à distance seront offerts. Québec demande aux parents de jeunes enfants d’éviter de les envoyer dans un service de garde durant cette pause, même s’ils resteront ouverts.

Des assouplissements

Québec offre aussi des assouplissements. Les personnes seules pourront fréquenter une bulle familiale du 17 décembre au 11 janvier. Legault pense aux étudiants qui reviennent chez leurs parents durant les Fêtes, ou des parents âgés seuls.

Les activités publiques extérieures seront autorisées pour un maximum de huit personnes : ski, hockey, raquette, marche. Les cours de ski en groupe, pour un maximum de huit personnes, seront également autorisés. Il faut bien laisser les parents skier en paix, a plaidé le premier ministre.

Mais les feux de camp dans les cours arrière des résidences ne seront pas autorisés et les réunions de famille dans le jardin demeureront illégales.

« L’idée, c’est que les gens bougent. On ne veut pas que ce soit des rassemblements statiques », a dit M. Legault. Les régions orange passeront au rouge, et celles en jaune à l’orange. Il sera interdit de se déplacer d’une zone rouge, comme Québec, vers une zone orange, comme la Côte-Nord.

Ce que vous devez savoir

Clara Loiseau, Le Journal de Montréal

L’ensemble du Québec sur pause pendant le temps des Fêtes du 17 décembre jusqu’au 11 janvier 2021

EMPLOYÉS DE BUREAU

Ces employés du public et du privé devront être en télétravail obligatoirement dès le 17 décembre jusqu’au 11 janvier, sauf condition exceptionnelle.

ÉCOLES

Les établissements primaires et secondaires seront fermés du 17 décembre au 11 janvier, l’enseignement et les devoirs se feront à distance.

CUEILLETTE À L’AUTO

Demeure permise uniquement pour les commerces autorisés à poursuivre leurs activités, comme les restaurants.

SERVICES DE GARDE

Ils restent ouverts, mais il est fortement recommandé aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison (toujours pour ces mêmes dates).

Les services de garde en milieu scolaire seront réservés aux travailleurs prioritaires (santé, police, agents correctionnels, etc.).

ZONES

Les zones jaunes passent en zones orange et les zones orange en zones rouges du 17 décembre au 11 janvier.

GROUPES

Les rassemblements dans les cours extérieures sont interdits

Les assouplissements

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Le hockey, les cours de ski, la raquette, la marche, entre autres pourront être pratiqués avec un maximum de 8 personnes, plus un moniteur (pour le ski).

SITES EXTÉRIEURS

Des lieux comme le Jardin botanique ou les parcs seront ouverts.

PERSONNES SEULES

Les personnes qui vivent seules pourront maintenant aller dans une et unique bulle familiale entre le 17 décembre et le 11 janvier. Par exemple, une famille qui a deux enfants qui vivent seuls et séparément ne pourra en recevoir qu’un.

Qu’est-ce qu’un produit essentiel ?

Aliments et produits d’hygiène

Produits pharmaceutiques

Articles médicaux et orthopédiques

Outils ou matériaux de construction

Produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais, etc.)

Aliments pour emporter (commande à l’auto, commande pour emporter et livraison seulement)

Aliments et fournitures pour les animaux

Équipements de travail (sécurité et protection)

Produits, pièces et autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique (garages pour réparation seulement, pas de vente par concessionnaires)

Ouvert ou fermé ?

CE QUI RESTE OUVERT

Épiceries et commerces d’alimentation

Animaleries

Garages, mais seulement pour les réparations

Pharmacies

Quincailleries, mais seulement pour la vente de produits essentiels

Société des alcools du Québec (SAQ)

Société québécoise du cannabis (SQDC)

Restaurants, pour la livraison et à emporter seulement

Réparation et location d’équipement sportif et de plein air------

Dépanneurs

Commerces d’articles médicaux, orthopédiques et soins de la vue

Commerces d’équipements de travail (sécurité et protection)

Commerces de produits d’entretien ménager et de bâtiments

Commerces offrant des services de réparation d’équipement informatique et électronique

Les services professionnels de soins de santé, tels que les dentistes, optométristes, physiothérapeutes ou encore ostéopathes pourront poursuivre leurs activités.

CE QUI SERA FERMÉ DÈS LE 25 DÉCEMBRE

Salons de coiffure

Commerces d’esthétique (manucure, pédicure)

Spas et massothérapies

Librairies

Magasins sportifs (sauf pour location d’équipement plein air et réparation)

Bijouteries

Détaillants de vêtements, chaussures

Centres commerciaux : les aires de circulation seront cependant ouvertes pour assurer l’accès aux commerces qui ne sont pas visés par les fermetures.