Guylaine Tremblay devient conteuse en mode Facebook Live

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

Le conte de Noël de la Maison Bleue

J’hésite toujours à cibler un truc que je n’ai pas encore vu en guise de coup de cœur, mais je suis tout à fait confortable à de faire un chèque en blanc à Guylaine Tremblay. Flanquée de Fanny Bloom (qui fera une performance musicale) et de Ève Landry, pour ne nommer qu’elles, la brillante actrice nous plonge dans l’esprit des Fêtes le temps d’une histoire enregistré pour l’organisme la Maison Bleue.

Ce soir à 17h via la page Facebook de la Maison Bleue

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Ève Landry

Je reste :

Album

James Blake – Covers

Mon affection pour James Blake n’a d’égal que son talent immense. S’il s’est frayé un chemin jusqu’à mes tympans en 2011 en reprenant un titre de Joni Mitchell, le musicien britannique signe ici toute une série de reprises qui font du bien, de Billie Eilish à Frank Ocean.

Disponible depuis le 11 décembre

Film

The Prom

Meryl Streep et Nicole Kindman se retrouvent l’une et l’autre dans ce projet aux antipodes de Big Little Lies. Il en va d’une comédie musicale sucrée, mais qui ne tombe pas sur le cœur, parce que la trame narrative inclusive tranche avec celle des autres œuvres du genre.

Sur Netflix depuis le 11 décembre

Série web

Sur les planches du Palais Montcalm

Le Palais Montcalm, cette mythique salle de Québec qui s’est fait le théâtre d’une émeute avec les fans de Michel Louvain dans les années 1960, fait place à la relève. Julyan et Liana, deux artistes que j’aime profondément, sont les vedettes des premiers épisodes.

Disponible depuis le 7 décembre sur le site du Palais Montcalm

Documentaire

How You Can Mend a Broken Heart

Les Bee Gees sont au cœur de ce nouveau film qui regorge de vidéos d’archives truculentes, de tenues et autres mises en plis aussi spectaculaires que les voix hautes perchées des frères Gibb. Le disco est loin d’être mort!

Disponible depuis le 12 décembre sur Crave

Chanson

KALLITECHNIS – GIFT 2 U

Mariah Carey et son All I Want For Christmas Is You figurent à votre playlist de Noël depuis des temps immémoriaux? Cette composition de la Montréalaise KALLITECHNIS, une vocaliste soul au timbre délicieusement feutré, ravira vos sens.

Disponible depuis le 6 décembre

Web

Reste pépé

Gab, JR et Danielle sont mes nouvelles idoles du web! Doté d’un sens de l’humour décapant, ce trio de blagueurs du troisième âge m’arrache un éclat de rire au détour de chaque vidéo.

Suivez-les via @restepepe sur TikTok

Films

Queer Comédie Court

Le Festival imagine+nation bat son plein en ligne et leurs programmes de courts-métrages nous font l’effet d’un baume. À cet égard, notre curseur pointe sur Queer Comédie Court, une collection de 10 films drôles à écouter à la maison.

Jusqu’au 31 décembre via imagine-nation.org