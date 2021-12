Partager







Si vous n'en pouvez plus d'être dans votre appartement et que vous voulez profiter du congé des Fêtes pour changer d'air un peu, une belle façon de le faire est en réservant une nuitée dans un bel hôtel de la province.

En plus d’encourager les établissements hôteliers, un staycation fait un bien fou au moral. C'est la sortie de couple idéale pour s'offrir un temps des Fêtes qui sort de la routine.

Voici donc 8 hôtels où réserver pour un parfait staycation des Fêtes en amoureux:

Ce somptueux hôtel du centre-ville de Montréal est signé par la firme d'architecture Sid Lee. Le restaurant de l'hôtel, le Tbsp. offre un environnement portuaire doté de marbre azur et d’un plafond ondulé et scintillant tel le fleuve Saint-Laurent. Jusqu'au 30 décembre 2021, l'hôtel offre un forfait «Prêt à voyager» qui comprend une escapade cocktails pour deux (2 cocktails et 2 tapas), une nuitée, un petit-déjeuner pour deux et le stationnement inclus.

RÉSERVEZ ICI

CODE PROMO : ZJL

Si vous avez besoin d’un moment de détente, un séjour au Le Germain de Charlevoix s’impose. Les chambres sont douillettes, la vue est magnifique et la nourriture est excellente. Vous pouvez commander vos repas à déguster dans la chambre et même opter pour le forfait «dodo & petit-déjeuner», si le cœur vous en dit!

RÉSERVEZ ICI

Si vous n’avez encore jamais mis les pieds dans l’hôtel William Gray, vous devez remédier à la situation maintenant. L’établissement situé dans le Vieux-Montréal marie histoire et design moderne et les chambres offrent de magnifiques points de vue sur Montréal. Pendant les Fêtes, il est possible de rendre votre staycation encore plus romantique et mémorable en vous faisant livrer le repas des Fêtes du restaurant de l’hôtel, le Maggie Oakes.

RÉSERVEZ ICI

L’Auberge Saint-Antoine a trouvé l’idée parfaite pour permettre à sa clientèle de vivre une expérience hors du commun pour les Fêtes. L’établissement a installé des miniserres sur les terrasses des chambres et des suites. L'expérience d'une vie!

RÉSERVEZ ICI

Le Beatnik est un bel endroit où réserver pour un séjour en pleine nature à Bromont. Vous pourrez profiter de votre passage dans la région en allant arpenter les sentiers avec vos raquettes ou vos skis de fond, tout en respectant les mesures sanitaires mises en place.

RÉSERVEZ ICI

Ce sublime établissement est le seul hôtel situé dans le parc de la Gatineau pour un séjour plus que romantique. Les installations ont tout ce qu'il faut pour que vous ayez envie de demeurer sur le site. Les petits chalets étoilés qui offrent des soupers, le sauna, le spa et les nombreux foyers sur le site vous donneront envie de passer du temps de qualité à l'extérieur. Plusieurs types d'hébergement allant de la chambre lit queen au chalet privé sont offerts, selon votre budget.

RÉSERVEZ ICI

À deux pas du Quartier des spectacles à Montréal, le Boxotel offre une expérience d'hôtel boutique incomparable. La terrasse sur le toit avec jacuzzi saura plaire aux gens qui ont désespérément besoin de se détendre. Les chambres sont modernes et aménagées afin de prioriser le confort, l'esthétique et la praticité.

RÉSERVEZ ICI

À deux pas du magnifique village, une nuitée au Manoir suffit pour recharger ses batteries et faire le plein de temps de qualité. C'est l'endroit idéal pour vivre toute la magie de l'hiver et la féérie du temps des Fêtes.

RÉSERVEZ ICI

