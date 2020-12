Un conte pour adultes

Coup de cœur

ROMAN

La princesse au visage de nuit

Le romancier David Bry nous plonge dans un univers fantastique suivant l’histoire improbable de Hugo. Il est un enfant maltraité par ses parents. Désirant être adopté par une nouvelle famille, il s’enfuit avec ses amis dans la forêt, à la recherche de la princesse au visage de nuit, qui exaucerait les vœux des enfants malheureux... Et pouf, il est ressorti du bois seul et sans souvenirs et bizarrement, il a été placé dans une famille d’accueil. À l’âge adulte, 20 ans plus tard, Hugo apprend que ses parents sont assassinés et qu’il doit retourner dans le village natal. Il aperçoit également une petite voiture de son enfance qui réapparaît soudainement. Serait-ce la princesse au visage de la nuit? * Sorti le 9 novembre

Je sors

ACTIVITÉ

Pentathlon des FÊTES en mode virtuel

Avec la pandémie, l’équipe du Pentathlon convie les gens à bouger à l’extérieur autant que possible! Malgré les températures hivernales, emmitouflez-vous dans vos manteaux et bougez en vous exerçant à vos activités préférées ou inspirez-vous des disciplines du Pentathlon des neiges comme le ski de fond, la raquette, le vélo, le patin ou encore la course à pied. Les participants sont invités à s’inscrire sur le site web pentathlondesneiges.com et à partager leurs histoires sur le groupe Facebook Pentathlon des FÊTES en mode virtuel et courront la chance de remporter plusieurs prix de participation.

* Dès demain jusqu’au 4 janvier - Rendez-vous au www.pentathlondesneiges.com

Je reste

TÉLÉ

Corner Gas

Les Québécois pourront désormais à leur tour s’attacher aux différents personnages du sitcom animé canadien Corner Gas. En effet, la série à succès présente l’adaptation québécoise de la saison 2 et 3 mettant en vedette Laurent Paquin, dans le rôle principal de Brent, soit le créateur de la série. D’ailleurs, Brent Butt a fait appel à l’humoriste Sylvain Larocque pour s’assurer que l’adaptation reste fidèle auprès du public québécois. On adore la diversité des personnages tels que Davis, un policier d’origine indigène qui est joué par René Rousseau, un acteur québécois également d’origine indigène. * Disponible sur les ondes de Crave

LANCEMENT

Commissaire Vol. 1

Le Montréalais Chris Velan et Daby Touré, un Mauritano-Sénégalais de Paris établi à Montréal il y a deux ans, unissent leurs forces et leur créativité pour lancer un premier EP de quatre chansons originales Commissaire Vol. 1. Les deux artistes qui partagent plusieurs affinités dont le style guitaristique et leurs carrières parallèles d’auteurs-compositeurs, dévoilent un mini-album empreint de sonorités différentes telles que le desert Blues, le folk, l‘americana, la pop et le soul. Ils performeront ce soir en direct de leur page Facebook. *Ce soir à 17h00 sur la page Facebook - https://www.facebook.com/dabytoureandchrisvelan

TÉLÉ

Au Royaume du Père Noël

Ce Noël sera bien différent des autres années, mais la magie du temps des Fêtes existe toujours, car Père Noël viendra à la rencontre des enfants de façon virtuelle. Justement, MAtv et son partenaire TVRS proposent aux familles de s’immiscer au cœur du Pôle Nord, où habitent le Père Noël et les lutins, en visionnant l’émission Au Royaume du père Noël. Les enfants pourront voir le père Noël et lui parler en direct de son royaume. Le personnage à la barbe blanche sera également accompagné de la fée des Étoiles, pour s’assurer qu’il prenne en note la liste des cadeaux des tout-petits. *Aujourd’hui à 15h00 et demain à 11h00 - Sur les ondes de MAtv - Les familles pourront joindre le père Noël par téléphone au 1 877 380-HOHO (4646), sans frais partout au Québec, ou par visioconférence via Skype, en remplissant d’abord le formulaire disponible au www.380hoho.ca

LIVRE

One Pot Végane

La blogueuse de Ma cuisine de tous les jours et gourou de la cuisine végétalienne au Québec Sara Girard, lance son tout premier livre de recettes: One Pot Végane. Au fil des pages, découvrez une centaine de recettes diverses saines, savoureuses et très rapides. Revisitez en version végane des classiques tels que le pouding chômeur ou le pâté chinois ou osez d’autres plats comme la soupe aux pois, tofu fumé croustillant et des biscuits déjeuner façon gâteau aux carottes.

*Sorti le 11 novembre

DOCUMENTAIRE

Aznavour, le regard de Charles

1948. Paris. La grande Édith Piaf offre à Charles Aznavour sa première caméra. Le légendaire chanteur documente sa vie à travers la pellicule. Le documentaire AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES, est donc un film biographique au regard nouveau. Le réalisateur Marc Di Domenico a sélectionné des extraits exclusifs et nous donne accès à de rares archives découvertes dans la demeure provençale de l’artiste. À travers ses images, Aznavour dévoile plusieurs grands moments de sa vie : son épouse Ulla, la rencontre avec les amis comme Édith Piaf ou Lino Ventura, sa famille dont sa relation avec son père, ses voyages, ses tournées et d’autres moments inédits.

*Sorti le 15 décembre - Disponible sur illico, Bell, Telus, iTunes et Vimeo.

JEUNESSE

Le petit barbu et ses amis à l’école maternelle

L’autrice Ruth Joseph Courtois offre le livre jeunesse Petit Barbu et ses amis à l’école maternelle. Le bouquin illustré est une manière d’aborder auprès des enfants de 3 à 5 ans, le thème de l’intimidation, de l’ouverture à l’autrui et de l’acceptation des autres. Avec une touche colorée, on y retrouve des personnages chaleureux auxquels les enfants pourront s’identifier. À travers les pages, l’autrice met l’accent sur l’imagination des enfants et un monde magique qui reflète le futur de la société.

*Sorti le 20 novembre

FESTIVAL

Festival Spiritueux Québec 2020

Dès ce soir, les amateurs de spiritueux québécois sont invités à participer au Festival Spiritueux Québec 2020, dans une formule virtuelle, diffusée en direct du Palais des congrès de Montréal. Dans le confort de votre foyer, l’événement est l’occasion de découvrir chaque soir dix distilleries d’ici, de concocter des cocktails, de plonger dans le monde des mixologues et des artisans et d’assister à des conférences, des ateliers et des rencontres en ligne. Santé! *Ce soir, demain et dimanche à partir 18h00 - Pour participer, il suffit de s’inscrire au spiritueuxqc.com/conferences