Un party du 31 tout en musique

Pandémie oblige, le Vieux-Port de Montréal ne sera pas envahi cette année par une immense foule, comme à son habitude, pour la traditionnelle soirée du Nouvel An organisée par Montréal en Fêtes.

Néanmoins, et malgré le contexte sanitaire difficile, l’organisation proposera un spectacle en ligne qui réunira pour l’occasion plusieurs musiciens, de la relève comme plus établis.

L’événement, intitulé «Rêver ensemble», rassemblera notamment Louis-Jean Cormier, Beyries, KNLO, Fouki, Franklin Electric, Klô Pelgag, Alicia Moffet, Martha Wainwright, Pierre Kwenders, Matt Hollubowski et les Barr Brothers qui ont enregistré chacun leur performance dans les dernières semaines, et ce, parfois dans des lieux bien caractéristiques de la métropole.

«On a enregistré Fouki et Alicia Moffet au Planétarium Rio Tinto Alcan, dans le dôme du planétarium. En hommage à ses sessions de balcon qu’elle a fait dans son quartier, on a enregistré Martha Wainwright sur le toit du Palais des Congrès de Montréal. On a fait Franklin Electric dans le Joe Beef, Pierre Kwenders dans les serres du Jardin botanique de Montréal et Louis-Jean Cormier dans son studio personnel», détaille Martin Durocher, cofondateur de Montréal en Fêtes.

Le spectacle débutera à 21h30 le 31 décembre et se poursuivra jusqu’à 23h. Il sera accessible gratuitement sur Narcity.com et Montrealenfetes.com ainsi que via les réseaux sociaux de l’événement. Le spectacle sera également accessible jusqu'à 48 heures après sa diffusion.

«Nous ce qu’on fait, c’est vraiment un grand spectacle musical, poursuit le cofondateur. Ceux qui n’ont pas nécessairement envie d’écouter les shows à la télé, et bien on les invite à venir nous rejoindre à Montréalenfêtes.com.»